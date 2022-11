https://fr.sputniknews.africa/20221101/poutine-explique-les-raisons-dun-hub-gazier-en-turquie-quil-juge-realiste-1056691184.html

Poutine explique les raisons d’un hub gazier en Turquie qu’il juge réaliste

Poutine explique les raisons d’un hub gazier en Turquie qu’il juge réaliste

Après les explosions des Nord Stream que Vladimir Poutine a qualifiées d’attentat terroriste évident, le Président russe a affirmé que le projet de hub gazier... 01.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-01T08:47+0100

2022-11-01T08:47+0100

2022-11-01T10:02+0100

vladimir poutine

sabotage des gazoducs nord stream

hub

mer noire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104401/30/1044013098_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_cf8a584e3166d0b424a4e4166bcb6144.jpg

Lors de la conférence de presse de Vladimir Poutine à l’issue de ses négociations avec les dirigeants arménien et azerbaïdjanais à Sotchi, le problème du gaz n’a pas été négligé.Interrogé par les journalistes, le Président russe a évoqué les perspectives d’un hub gazier en Turquie, notamment en lien avec les explosions sur les gazoducs Nord Stream qu’il a qualifiées d’"attentat terroriste".Davantage de contrôle en mer NoireD’où les avantages qu’aurait la construction d’un hub gazier en Turquie, un projet "tout à fait réaliste", car la Russie pourrait contrôler la zone de la mer Noire.De plus, pour la Russie, il est "plus facile de travailler" avec la partie turque, car le Président Erdogan est un "homme de parole"."Bien qu’il soit difficile de se mettre d’accord avec lui. Mais si nous nous mettons d’accord, nous tâcherons de l’accomplir."Le silence des EuropéensVladimir Poutine a également reproché aux Européens leur silence après les explosions sur les gazoducs alors qu’elles concernaient directement leurs intérêts."Nous sommes au courant des événements tragiques liés aux explosions sur les gazoducs. Les Européens, comme cela arrive souvent, presque toujours, ont fermé leurs bouches, gardent le silence comme si c’était normal, alors que cela lèse vraiment leurs intérêts fondamentaux."Selon lui, d’aucuns avancent même que la Russie elle-même a fait sauter les gazoducs. "Il est difficile d’imaginer une telle absurdité, néanmoins certains inventent de telles inepties".Sabotage des Nord Stream et proposition d’un hab gazierPlusieurs actes de sabotage se sont produits le 26 septembre sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2.Une conduite du Nord Stream 2 et deux conduites du Nord Stream 1 ont été touchées. Les dégâts ont provoqué une fuite massive de gaz.Le 12 octobre, Vladimir Poutine a proposé lors du forum énergétique de Moscou de créer un hub gazier en Turquie. Selon le Président russe, cela pourrait compenser l’absence de livraison via les Nord Stream. Par ailleurs, cette décision serait économiquement raisonnable, d’autant plus que le niveau de sécurité serait beaucoup plus élevé.

mer noire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, sabotage des gazoducs nord stream, hub, mer noire