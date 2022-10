https://fr.sputniknews.africa/20221012/poutine-lattentat-contre-les-nord-stream-devait-saper-la-securite-energetique-de-tout-le-continent-1056483523.html

Poutine: l’attentat contre les Nord Stream devait saper la sécurité énergétique de tout le continent

Poutine: l’attentat contre les Nord Stream devait saper la sécurité énergétique de tout le continent

L’attentat contre les gazoducs Nord Stream avait pour mission de mettre en péril la sécurité énergétique de tout le continent et d’entraver l’accès à du gaz... 12.10.2022, Sputnik Afrique

L’objectif de l’attentat contre les gazoducs Nord Stream était de saper la sécurité énergétique de tout le Vieux Continent et de bloquer les sources d’une énergie peu onéreuse, a déclaré ce 12 octobre le Président russe.C’est un précédent très dangereux, et les concurrents forcent les Européens à acheter des hydrocarbures à des prix surélevés, a noté le Président.Selon ses calculs, les dommages européens pour leurs achats d’hydrocarbures au marché de spot s’élèvent à 300 milliards d’euros pendant une seule année.Qui en profite?Pour établir les bénéficiaires, il faut juste examiner les systèmes gaziers qui restent, explique-t-il.Le chef de l’État a aussi commenté le plafonnement du prix du pétrole russe, qui "menace le bien-être de milliards de personnes".Éventuelle utilisation des Nord Stream La Russie est toutefois prête à fournir son or bleu via la seule conduite du Nord Stream 2 encore en état, a-t-il précisé. Ce gazoduc n'a jamais été mis en exploitation en raison des sanctions.Il est techniquement possible de réparer les conduites endommagées sous quelques conditions:Projets russesEn ce qui concerne le volume de gaz, impossible de transporter via les Nord Stream, il pourrait être transféré vers la région de la mer Noire. La Russie pourrait y créer un hub pour le livrer via le Turkish Stream. Quant à l’or noir, le volume total de ses exportations devrait se maintenir au niveau actuel à l’horizon 2025.

