https://fr.sputniknews.africa/20221012/en-direct-poutine-se-prononce-au-forum-annuel-energetique-a-moscou--video-1056482458.html

Poutine se prononce au forum annuel énergétique à Moscou – vidéo

Poutine se prononce au forum annuel énergétique à Moscou – vidéo

Le Président russe prend la parole lors de la session plénière du cinquième forum international Russian Energy Week. Le thème principal est "L'énergie globale... 12.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-12T12:46+0200

2022-10-12T12:46+0200

2022-10-12T13:23+0200

vladimir poutine

économie

forum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1056483906_0:0:1907:1072_1920x0_80_0_0_0cab81924a17060b2546e86ba27a08d4.jpg

La Semaine internationale de l’énergie s’ouvre à Moscou le 12 octobre. Le forum réunit des chefs et représentants des plus grandes entreprises et organisations énergétiques, ainsi que des experts de premier plan dans le domaine de l'énergie de plus de 50 pays.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, économie, forum