https://fr.sputniknews.africa/20221019/un-hub-pour-la-livraison-du-gaz-russe-en-europe-sera-cree-en-turquie-selon-erdogan-1056557659.html

Un hub gazier sera créé en Turquie, il pourrait acheminer le gaz russe en Europe

Un hub gazier sera créé en Turquie, il pourrait acheminer le gaz russe en Europe

Le Président turc a déclaré mercredi 19 octobre être parvenu à un accord avec son homologue russe sur un hub gazier. Selon Recep Tayyip Erdogan, l'Europe... 19.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-19T11:57+0200

2022-10-19T11:57+0200

2022-10-19T12:34+0200

turquie

russie

gaz

recep tayyip erdogan

vladimir poutine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1051991571_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_08da29b9b1de1cb9a656218c815f36a6.jpg

Lors d'une réunion de son parti mardi 19 octobre, Recep Tayyip Erdogan a confirmé qu’Ankara et Moscou se sont mis d’accord sur la création du hub gazier en Turquie.Un hub sécuriséAuparavant, M.Erdogan a annoncé que le site pourrait être situé dans la partie européenne du pays. Il a alors précisé qu’il pourrait se trouver en Thrace. L’idée de créer un tel hub a été proposé le 12 octobre par Vladimir Poutine lors du forum énergétique de Moscou. Selon le Président russe, cela pourrait compenser l’absence de livraison via les Nord Stream. En plus, cette décision serait économiquement raisonnable, d’autant plus que le niveau de sécurité serait beaucoup plus élevé.

turquie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

turquie, russie, gaz, recep tayyip erdogan, vladimir poutine