https://fr.sputniknews.africa/20230224/la-russie-a-augmente-ses-livraisons-de-cereales-vers-legypte-en-depit-des-sanctions--1058006161.html

La Russie a augmenté ses livraisons de céréales vers l’Égypte en dépit des sanctions

La Russie a augmenté ses livraisons de céréales vers l’Égypte en dépit des sanctions

Face aux sanctions occidentales, la Russie a réussi à augmenter ses livraisons de céréales vers l’Égypte, rapporte l’ambassadeur russe au Caire. Moscou... 24.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-24T10:20+0100

2023-02-24T10:20+0100

2023-02-24T10:20+0100

céréales

russie

égypte

afrique

proche-orient

sanctions

occident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/08/1055787360_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_eaa215fb004947db40709f4f8729cec5.jpg

Malgré les sanctions occidentales, les exportations de céréales russes vers l’Égypte ont augmenté, a déclaré ce 24 février l’ambassadeur russe au Caire.D’après ses dires, "les livraisons de blé russe à l’Égypte ont augmenté de beaucoup". Et d’ajouter que "nous sommes ravis d’aider nos amis égyptiens à assurer leur sécurité alimentaire".Revenant sur la crise alimentaire en 2022, il l’a conditionnée à l’adoption des sanctions contre la Russie.Quelles sont ces restrictions?Notamment, l’Occident a interdit à ses navires de s’amarrer aux ports russes, ce alors que c’était "justement la flotte occidentale de fort tonnage qui transportait la plus grande partie des céréales".Puis, les ports européens ont fermé leur accès aux transporteurs russes. Cela veut dire qu’"il est impossible de s’approvisionner en eau potable sur le chemin de Saint-Pétersbourg à l’Afrique", poursuit-il.En outre, des perturbations logistiques ont été causées par l’interdiction de délivrer des assurances occidentales pour le transit de marchandises russes. Y figurent aussi la déconnexion des banques russes du réseau SWIFT, le blocage des transactions en devises avec la Russie, ce qui a restreint les possibilités de paiements et a compliqué les livraisons, a expliqué l’ambassadeur.Fin janvier, le chef de la diplomatie égyptienne a déclaré que Caire misait sur l’augmentation des importations de céréales russes. Cette annonce a été faite après la rencontre de Sameh Choukri avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Moscou.

russie

égypte

afrique

proche-orient

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

céréales, russie, égypte, afrique, proche-orient, sanctions, occident