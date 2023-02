https://fr.sputniknews.africa/20230209/exportations-russes-en-afrique-cette-tache-peut-etre-resolue-et-elle-le-sera-1057874779.html

Exportations russes en Afrique: "Cette tâche peut être résolue et elle le sera"

Exportations russes en Afrique: "Cette tâche peut être résolue et elle le sera"

Lors de sa tournée en Afrique, le chef de la diplomatie russe s’est rendu le 8 février en Mauritanie. Ce pays s’est dit intéressé aux hydrocarbures et aux... 09.02.2023, Sputnik Afrique

Pour livrer des engrais et des céréales russes en Afrique, y compris en Mauritanie, il convient de mettre en place plusieurs mécanismes, a estimé auprès de Sputnik le directeur du Centre d’études africaines au sein de l’École des hautes études en sciences économiques en Russie.Même si les céréales et les engrais sont officiellement exemptés de sanctions occidentales, leurs exportations sont toujours perturbées parce que les compagnies d’assurance et de transport maintiennent leurs mesures.Puis il faudrait investir davantage dans le secteur logistique et dans les capacités de conservation des produits chez les acheteurs, poursuit le directeur du Centre d’études:Coopération au SahelFace à des tensions en hausse au Sahel, la Russie et la Mauritanie jugent nécessaire de s’unir pour lutter contre le terrorisme, a déclaré Sergueï Lavrov à Nouakchott.Selon M.Masslov, cette participation russe visant à la stabilisation pourrait passer également par un partenariat avec l’Algérie. C’est le seul pays "qui a réglé le problème de sécurité de sa zone du Sahara" et qui "joue le rôle le plus important dans la stabilité de la région dans son ensemble".Autrement dit, pour apaiser ce conflit, "il convient de s’unir avec l’Algérie et les pays qui jouent traditionnellement des rôles stabilisateurs dans la région. Y figure la Mauritanie qui prend une place importante", a précisé le spécialiste. À cet égard, l’accord de coopération militaire signé par Moscou et Nouakchott en 2021 contribue au renforcement de la défense du pays du Maghreb et à la stabilité de la région".En visite en Mauritanie, Sergueï Lavrov s’est entretenu avec son homologue Mohamed Salem Ould Merzoug et le Président du pays, Mohammed Ould Ghazouani. Celui-ci a exprimé son intention de se rendre à Saint-Pétersbourg pour participer au sommet Russie-Afrique, prévu en juillet 2023.

