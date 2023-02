https://fr.sputniknews.africa/20230208/infliger-des-sanctions-a-la-russie-cest-les-infliger-a-lafrique-selon-un-responsable-ivoirien-1057860867.html

"Infliger des sanctions à la Russie, c'est les infliger à l'Afrique", selon un responsable ivoirien

"Infliger des sanctions à la Russie, c'est les infliger à l'Afrique", selon un responsable ivoirien

En Côte d’Ivoire, les boulangers ont fait grève contre la flambée continue des prix de la farine et du pain. Au micro de Sputnik, des analystes ivoiriens... 08.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-08T12:52+0100

2023-02-08T12:52+0100

2023-02-08T13:29+0100

afrique

russie

côte d'ivoire

partenariat

coopération

inflation

alimentation

céréales

occident

europe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/02/08/1045195785_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2da8b3b9afa70f053c665c1184d77ada.jpg

Imposées par l’Occident, les sanctions antirusses ont provoqué la hausse des prix et une crise alimentaire sur tout le continent africain, ont déclaré des experts ivoiriens dans le domaine du commerce, dans un entretien accordé à Sputnik Afrique.Il a également rappelé que les navires de céréales, expédiés via la mer Noire, n’avaient finalement pas atteint l’Afrique, mais l’Europe, à son profit.Visant la Russie, ces restrictions "se sont avérées inefficaces, pour la simple raison que les prix du gaz, de l'essence, de l'électricité ont quasiment doublé en Europe", poursuit un économiste ivoirien, spécialiste du développement durable.Causes de la grèveFace à l’inflation, le gouvernement ivoirien a décidé d’augmenter, il y a un an, le prix de la baguette standard, fixé par l’État. Elle est passée ainsi de 150 à 200 francs CFA (22 à 30 centimes d'euros). Entre-temps, le prix de la farine augmente tant qu’il est devenu impossible de l’absorber, selon le président du Haut Patronat de la boulangerie et de la pâtisserie du pays, Amadou Coulibaly.Une nouvelle hausse de près de 20% a suscité un mécontentement de nombreux boulangers et pâtissiers du pays, qui ont éteint leurs fours les 6 et 7 février. En effet, la farine a augmenté, passant de 21.750 Fcfa le prix usine (du sac de 50 Kg) à 25.500 F CFA, soit une progression de 3.750 Fcfa, toujours d’après M.Coulibaly.Cette flambée des prix fait d’ailleurs craindre une crise alimentaire, indique-t-il. L’analyste rappelle que déjà plus de "20 millions de personnes ne mangeraient pas à leur faim" rien qu’au Sahel et en Afrique de l'Ouest, selon les chiffres du FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture)."Un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie"Sur fond de cette situation instable, le partenariat russo-ivoirien devrait s’élargir, estiment les experts interrogés par Sputnik.Et d’ajouter que "la Russie a son rôle à jouer dans le développement de la Côte d'Ivoire et vise et versa". D’ailleurs, le volume des échanges entre les deux pays est déjà en hausse. En 2021, il était de 387 millions de dollars contre 95 millions en 2020, "soit une augmentation de près de 33%", a souligné l’analyste.De son côté, le président de la Chambre de commerce ivoiro-russe, a mis en exergue les "relations très larges dans le domaine commercial, industriel, économique, humanitaire, agricole, social, culturel" entre les pays, et a tablé sur leur renforcement.

afrique

russie

côte d'ivoire

occident

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, russie, côte d'ivoire, partenariat, coopération, inflation, alimentation, céréales, occident, europe