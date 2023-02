https://fr.sputniknews.africa/20230203/moscou-explique-de-quoi-depend-la-prorogation-de-laccord-cerealier-1057810775.html

Moscou explique de quoi dépend la prorogation de l’accord céréalier

Moscou explique de quoi dépend la prorogation de l’accord céréalier

La reconduction de l’accord céréalier après le 18 mars dépendra des résultats de la réalisation du mémorandum entre la Russie et l’Onu concernant les... 03.02.2023, Sputnik Afrique

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Verchinine a déclaré par téléphone à la secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) Rebeca Grynspan la condition à laquelle serait reconduit l’accord sur les céréales.La prorogation dépend de la réalisation du mémorandum entre la Russie et l’Onu concernant la suppression des restrictions qui entravent l’exportation de produits agricoles et d’engrais russes sur les marchés mondiaux, rapporte le ministère russe des Affaires étrangères à l’issue de l’entretien téléphonique du 2 février.Les livraisons russes pour la sécurité alimentaireLa discussion de la mise œuvre du mémorandum a été poursuivie.Efforts turcs Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a raconté à son homologue argentin Santiago Cafiero comment la Turquie contribuait à la prorogation de l’accord. "La Turquie déploie des efforts pour que l’accord céréalier se déroule sans problèmes… L’accord déjà reconduit à deux reprises expire à la mi-mars. Nous déployons des efforts pour le proroger. Nous savons à quel point c’est important pour la sécurité alimentaire internationale et pour les pays nécessiteux", a-t-il indiqué. Un accord signé en juillet dernierL’accord permettant d’exporter les céréales ukrainiennes par la mer Noire depuis des ports d’Ukraine signé le 22 juillet dernier était accompagné d’un mémorandum entre l’Onu et la Russie, prévu pour une durée de trois ans. En vertu du document, les Nations unies devaient être impliquées dans les travaux visant à supprimer les restrictions antirusses qui entravaient l'exportation de produits agricoles et d'engrais sur les marchés mondiaux.

