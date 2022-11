https://fr.sputniknews.africa/20221120/plus-de-15-millions-de-tonnes-de-cereales-exportees-par-la-russie-la-plupart-vers-lafrique--1057034706.html

Plus de 15 millions de tonnes de céréales exportées par la Russie, la plupart vers l’Afrique

Dans le cadre de l’accord céréalier, Moscou en a exporté plusieurs millions de tonnes, de même que des engrais minéraux, indique le premier vice-président du... 20.11.2022, Sputnik Afrique

Des millions de tonnes de céréales ont déjà été exportées par la Russie dans le cadre de l’accord signé en juillet, a déclaré le premier vice-président du gouvernement russe, Andreï Belooussov.La plupart de ces livraisons sont acheminées vers les pays pauvres dont ceux d’Afrique:Les céréales et les engrais russes, exemptés de sanctions, ne pouvaient pas être exportées en raison des restrictions occidentales imposées sur les transactions avec la Russie, les services de transportation et d’assurances.Intervenant comme le chef adjoint de la délégation russe au sommet, M.Belooussov a remercié l’équipe du secrétaire général de l’Onu et la responsable de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), Rebeca Grynspan, pour leurs efforts visant à surmonter ces obstacles.Accord et mémorandumIl a rappelé que deux documents avaient été signés à Istanbul le 22 juillet. L’accord permet d’exporter les céréales ukrainiennes par la mer Noire depuis des ports d’Ukraine, prolongé le 17 novembre pour 120 jours. Ce document a été accompagné d’un mémorandum entre l’Onu et la Russie, signé pour une durée de trois ans. Il prévoit l'implication des Nations unies dans les travaux visant à supprimer les restrictions antirusses qui entravent l'exportation de produits agricoles et d'engrais sur les marchés mondiaux.

