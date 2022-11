https://fr.sputniknews.africa/20221118/la-deuxieme-livraison-dengrais-russes-aura-pour-destination-lafrique-de-louest-selon-lonu-1057014933.html

La deuxième livraison d'engrais russes aura pour destination l'Afrique de l'Ouest, selon l'Onu

La deuxième livraison d'engrais russes aura pour destination l'Afrique de l'Ouest, selon l'Onu

Après le Malawi, des engrais russes gratuits, bloqués jusqu’alors par l’UE, pourraient être envoyés vers l’Afrique de l’Ouest, a suggéré une responsable de... 18.11.2022, Sputnik Afrique

Une deuxième cargaison d'engrais russes devrait être acheminée depuis l'UE vers l'Afrique de l'Ouest après que l'ONU a réussi à surmonter les obstacles liés aux sanctions qui frappent la Russie, a indiqué une haute responsable onusienne très impliquée dans les discussions.Dans le cadre de la mise en oeuvre des deux accords signés le 22 juillet à Istanbul pour garantir l'accès sans entrave à la nourriture et aux engrais en provenance d'Ukraine et de Russie, le PAM a annoncé il y a quelques jours qu'il allait faciliter le don de 260.000 tonnes d'engrais par la société russe d'engrais Uralchem-Uralkali aux pays les plus nécessiteux en Afrique, avec pour première destination le Malawi."Il y a environ 300.000 tonnes d'engrais dans les ports européens", a souligné Mme Grynspan.Premiers destinatairesLa première cargaison de 20.000 tonnes d'engrais doit quitter les Pays-Bas le 21 novembre pour se rendre au Malawi, en passant par le Mozambique. "Le navire est en train d'être chargé", a précisé Mme Grynspan. Ce sera ensuite le tour de l'Afrique de l'Ouest.En novembre, la Russie et l’Onu ont fini par obtenir un accord sur le déblocage d’un premier lot d’engrais immobilisés dans l’UE en raison de ses sanctions. Le blocage se maintenait par l'UE même en dépit de leur envoi par la Russie à titre gracieux.

avec AFP

