https://fr.sputniknews.africa/20221112/pres-de-280000-tonnes-dengrais-russes-restent-toujours-bloquees-dans-des-ports-europeens-1056798565.html

Près de 280.000 tonnes d’engrais russes restent toujours bloquées dans des ports européens

Près de 280.000 tonnes d’engrais russes restent toujours bloquées dans des ports européens

Après l’annonce sur le premier envoi de fertilisants russes destinés aux pays pauvres, mais arrêtés dans les ports européens, 280.000 tonnes y restent encore... 12.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-12T15:59+0100

2022-11-12T15:59+0100

2022-11-12T16:12+0100

engrais

russie

sanctions

afrique

malawi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1056798413_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_06f79380baf9efeda5aae1db930a588d.jpg

La Russie et l’Onu ont fini par obtenir un accord sur le déblocage d’un premier lot d’engrais immobilisés dans l’UE en raison de ses sanctions. Une cargaison gratuite de 20.000 tonnes devra partir la semaine prochaine pour le Malawi.Cependant, il reste encore près de 280.000 tonnes bloquées dans des ports européens, a déclaré aux journalistes, ce 12 novembre, le ministre adjoint russe des Affaires étrangères.Même l’engagement russe de transférer ces marchandises à titre gracieux aux pays pauvres n’a rien changé, a noté Sergueï Verchinine.Moscou veut exporter, l’UE bloqueCette annonce intervient au lendemain de la rencontre à Genève entre une délégation russe conduite par M.Verchinine et les hauts responsables de l’Onu.Si les engrais ne font pas partie des sanctions de l’UE contre la Russie, ils avaient quand même été bloqués suite à des restrictions imposées sur les transactions, ainsi que sur les services de transportation et d’assurance.Fin octobre, Vladimir Poutine avait déjà déploré les blocages d’engrais dans les ports européens, qui nuisent notamment aux pays africains. Le Président russe avait précisé que 300.000 tonnes de fertilisants étaient concernées

russie

afrique

malawi

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

engrais, russie, sanctions, afrique, malawi