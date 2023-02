https://fr.sputniknews.africa/20230208/moscou-approuve-la-demande-de-la-mauritanie-de-lui-fournir-des-engrais-et-de-lenergie-russes-1057862327.html

Moscou approuve la demande de la Mauritanie de lui fournir des engrais et de l'énergie russes

Moscou approuve la demande de la Mauritanie de lui fournir des engrais et de l'énergie russes

La Mauritanie souhaite acquérir de l'énergie, des denrées alimentaires et des engrais russes, et la Russie est prête à répondre à cette demande, déclare... 08.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-08T14:36+0100

2023-02-08T14:36+0100

2023-02-08T15:29+0100

mauritanie

russie

sergueï lavrov

engrais

énergie

afrique

maghreb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/08/1057862916_0:0:3231:1818_1920x0_80_0_0_4f2925cbf6d2190ada77530ff496de13.jpg

La Mauritanie a fait part de son souhait de se procurer des engrais et des énergies russes, a déclaré ce 8 février le ministre russe des Affaires étrangères en visite officielle à Nouakchott.Et d’ajouter: "Nous sommes prêts à satisfaire cette demande mauritanienne, ainsi que celle d'autres pays africains". Levée des sanctions contre les engrais russesLa Russie poursuivra ses efforts pour obtenir auprès de l’Onu la levée des restrictions contre la livraison des engrais, a également assuré M.Lavrov.Le ministre russe s'est également entretenu avec le Président mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazaouani. Il a confirmé sa participation au sommet Russie-Afrique qui aura lieu en juillet prochain à Saint-Pétersbourg.Il s'agit de la première visite de travail d'un chef de la diplomatie russe en Mauritanie depuis l'établissement des relations diplomaties entre Moscou et Nouakchott en 1964.De son côté, le ministre mauritanien a estimé que "la Russie devrait occuper sa place émérite sur la scène internationale et continuer à jouer son rôle important pour assurer la sécurité en Europe dans des dimensions encore plus larges".

mauritanie

russie

afrique

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mauritanie, russie, sergueï lavrov, engrais, énergie, afrique, maghreb