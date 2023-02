https://fr.sputniknews.africa/20230202/kiev-exige-3-milliards-de-dollars-par-mois-de-ses-partenaires-1057802460.html

Kiev exige 3 milliards de dollars par mois de ses partenaires

Alors que 30 milliards de dollars sont déjà promis cette année par ses partenaires, l’Ukraine en veut toujours davantage. Pour couvrir le déficit budgétaire... 02.02.2023, Sputnik Afrique

L’Ukraine a besoin de l’aide financière de ses alliés occidentaux. Les besoins mensuels s’élèvent à quelque trois milliards de dollars, a déclaré la vice-ministre ukrainienne des Finances Olga Zykova.Selon elle, le gouvernement a reçu des confirmations des États-Unis et de l’UE concernant l’octroi de 30 milliards de dollars courant 2023. Cependant, malgré des "mesures visant à diminuer le déficit du budget", il manque encore 10 milliards, rapporte-t-elle.Kiev compte sur la générosité de ses alliésPour couvrir ses besoins, Kiev compte sur l’aide du Fonds monétaire international et d’autres organisations financières.Le gouvernement ukrainien espère s’entendre avec ses partenaires, en mars, sur l’octroi de 10 milliards de dollars censés couvrir le déficit du budget, avait précédemment déclaré Roksolana Podlasa, chef du comité parlementaire pour le budget. Selon le président de la Banque nationale ukrainienne Andreï Pychny, l’aide des partenaires internationaux de Kiev pourrait dépasser cette année les 38 milliards de dollars et couvrir ainsi le déficit.

