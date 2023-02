Le Pentagone doute de la capacité de l’Ukraine à reprendre la Crimée, au grand dam de Kiev

https://fr.sputniknews.africa/20230202/le-pentagone-doute-de-la-capacite-de-lukraine-a-reprendre-la-crimee-au-grand-dam-de-kiev-1057804853.html

Les forces ukrainiennes ne pourront pas reprendre la Crimée à la Russie dans un proche avenir, selon de hauts responsables du ministère américain de la... 02.02.2023, Sputnik Afrique

Le Pentagone doute fort que Kiev puisse prochainement reprendre le contrôle de la Crimée, rapporte Politico en se référant à des sources. Celles-ci citent les propos de quatre hauts responsables de la Défense tenus lors d'un briefing classifié du 26 janvier à la Chambre des représentants des États-Unis.Parmi les informateurs du média figurait Laura Cooper, sous-secrétaire adjointe à la Défense pour la Russie, l'Ukraine et l'Eurasie, et le lieutenant-général Douglas Sims, directeur des opérations de l'état-major interarmées.On ne sait pas ce qui les a conduits à cette évaluation. Mais l'indication claire, relayée par trois personnes ayant une connaissance directe du contenu du briefing de jeudi, était que le Pentagone ne pense pas que l'Ukraine a ou aura bientôt la capacité de forcer les troupes russes à quitter la péninsule.Une quatrième personne a déclaré que le briefing était plus ambigu, mais il reste que la victoire de l'Ukraine dans une offensive pour reprendre le territoire criméen n'est pas assurée.L’idée partagée par le chef d’état-majorL’estimation des participants au briefing fait écho à ce à quoi le général Mark Milley, chef d'état-major des armées des États-Unis, a fait récemment allusion."Cela ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Ça ne veut pas dire que cela n'arrivera pas, mais ce serait très, très difficile."Le projet est nourri par le Président ukrainien qui affirme vouloir reprendre la Crimée et appelle ses partenaires occidentaux à lui livrer davantage d’armes."Notre objectif est de libérer l’ensemble de nos territoires… La Crimée est notre terre, notre territoire, notre mer et nos montagnes. Donnez-nous vos armes et nous récupérerons nos terres", a-t-il avancé en s’exprimant par visioconférence à l’occasion d’un petit-déjeuner en marge du Forum de Davos.En Crimée le scénario de sa reprise par les forces ukrainiennes est qualifié de suicidaire.

