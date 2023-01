https://fr.sputniknews.africa/20230107/un-international-marocain-dans-le-top-3-des-meilleurs-gardiens-du-monde-1057530570.html

Un international marocain dans le Top 3 des meilleurs gardiens du monde

Selon un classement établi par La Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football (IFFHS), le gardien de but marocain complète le trio... 07.01.2023, Sputnik Afrique

Yassine Bounou, gardien international marocain, avec 55 points termine à la troisième place du classement des meilleurs gardiens du monde, d’après un classement établi par La Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football (IFFHS). IFFHSIl devient ainsi le deuxième gardien africain, mais le premier Marocain à intégrer ce prestigieux Top 3.Au sein de l’équipe du Maroc, il a effectué un magnifique parcours à la Coupe du Monde 2022, bouclé par une historique quatrième place. En huitièmes de finale, les Lions de l’Atlas ont battu l’Espagne, championne du monde 2010. Lors de ce match fou, le portier a notamment repoussé deux tirs au but.L’aventure s’était poursuivie après une victoire sur le Portugal en quart de finale, avant de prendre fin en demies face à la France.Le premier Africain dans le Top 3 en 2021Dans le classement de la IFFHS pour l’année 2021, le Sénégalais Edouard Mehdy, devenait le premier Africain à terminer dans le Top 3 des meilleurs gardiens du monde. IFFHSLa Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football (IFFHS) a été fondée le 24 mars 1984 à Leipzig, en Allemagne, et est aujourd'hui enregistrée à Zurich, en Suisse.

