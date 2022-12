https://fr.sputniknews.africa/20221215/au-mondial-le-maroc-a-surpasse-lallemagne-langleterre-le-portugal-et-lespagne-1057288057.html

Au Mondial, le Maroc a surpassé "l’Allemagne, l’Angleterre, le Portugal et l’Espagne"

La qualité du jeu de l’équipe marocaine de football à la Coupe du monde, où le Maroc a atteint les demi-finales, était meilleure que celle de nombreuses... 15.12.2022, Sputnik Afrique

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1c/1057113634_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_53ee0960eaad4395f6e37ec11f4ff4af.jpg

Les Lions de l’Atlas ont, dans cette Coupe du monde 2022, montré un niveau de jeu distinct, voire supérieur à celui de certaines équipes européennes comme l’Angleterre, l’Allemagne le Portugal ou l’Espagne, a indiqué ce jeudi 15 décembre à Sputnik Anzor Kavazashvili, un célèbre gardien de but de l’équipe de l’URSS, titulaire dans les buts soviétiques lors de la Coupe du monde 1970 au Mexique.Pour rappel, ce champion d'URSS en 1965 et 1969 et meilleur gardien de but soviétique en 1965 et 1967 a été sélectionneur de deux équipes africaines de football après la fin de sa carrière de joueur. Il a travaillé au Tchad et en Guinée au cours des années 1970 et 1980.En effet, la sélection du Maroc a éliminé plusieurs grandes nations de football durant son parcours au Mondial, notamment la Belgique en phase de poules, l’Espagne et le Portugal en huitième et quart de finale.Elle est ainsi devenu la première équipe africaine et arabe de l’histoire à atteindre les demi-finales de Coupe de monde.Une capacité de jouer à n’importe quel niveauÀ son avis, les Marocains ont montré "qu’ils peuvent jouer à n’importe quel niveau".Un parcours exceptionnelMalgré la prédiction d’un astrologue marocain, les Lions de l’Atlas se sont inclinés 2-0 face à l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde.Ils ont tout de même eu un parcours extraordinaire à travers un bon football, avec en poche plusieurs records.

2022

