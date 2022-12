https://fr.sputniknews.africa/20221204/maroc-futur-champion-au-mondial-2022-astrologue-et-supercalculateur-en-desaccord-1057176585.html

Maroc, futur champion au Mondial 2022? Astrologue et supercalculateur en désaccord

2022-12-04T18:19+0100

2022-12-04T18:19+0100

2022-12-04T18:20+0100

Deux jours avant le match des huitièmes de finale qui opposera le Maroc à l’Espagne à la Coupe du monde de football, un supercalculateur prédit que les Lions de l’Atlas n’atteindront pas les quarts. Cela contredit les prévisions faites fin 2021 par Abdel Aziz al-Khattabi, astrologue marocain, qui aurait déclaré que l’équipe du Maroc remporterait le Mondial 2022, selon Rue20.com.Plusieurs précisions choquantes faites par le voyant marocain pour 2022 se sont réalisées, affirme Rue20.com.D’autre part, le supercalculateur FiveThirtyEight avait vu juste pour les deux premiers matchs des huitièmes au Mondial, car il donnait nettement favoris les Pays-Bas qui étaient opposés aux États-Unis et l’Argentine à l’Australie.Maroc-EspagneLes Espagnols sont donnés favoris sur papier du fait de leur expérience et de leur qualité de jeu effectués lors des matchs de poules, selon plusieurs experts.Il faut prendre en compte qu’ils ont battu la Belgique, qui était, elle aussi, favorite…Pronostics du supercalculateurConcernant les matchs opposants la France à la Pologne et l’Angleterre au Sénégal, l’ordinateur voit les tricolores, qui défendent leur titre et les Britanniques grand favoris.Les matchs du Japon face à la Croatie et le Brésil contre la Corée du Sud se joueront le 5 novembre. L’ordinateur voit un cinquante-cinquante dans la première rencontre, mais les Croates sont légèrement favoris. Pour l’autre rencontre, malgré l’absence de leur star Neymar, les Brésiliens partent largement favoris.Enfin, le dernier match de ces huitièmes opposera le Portugal à la Suisse. L’équipe de Cristiano Ronaldo part favorite, selon FiveThirty Eight.Le supercalculateur indique les favoris des huitièmes en se basant sur les informations du Soccer Power Index (SPI) d'ESPN, un système de notation international. Il a en outre évalué la probabilité de la victoire à la Coupe du monde 2022 par chacune des équipes toujours en lice.Qui pourrait gagner la Coupe du monde?Le supercalculateur a nommé les favoris de toute la Coupe du Monde.Selon lui, le Brésil, avec 26% de probabilité, est le leader en termes d’indicateurs de jeu et le principal prétendant au trophée.L’Espagne, avec 14% et l’Argentine avec 13% complètent le top 3. Les chances de la France avec 12%, de l’Angleterre avec 9% et du Portugal avec 7% sont estimées plus faibles.Le Maroc, quant à lui, aurait 4% de chance d’accéder à la finale et 2% de remporter le trophée.

