L'Occident voit sa capacité à dominer l'économie mondiale s'effriter, selon Moscou

L’Occident voit sa capacité à dominer l’économie mondiale s’effriter, selon Moscou

Le système d'après-guerre qui faisait la part belle à la domination occidentale arrive en bout de course, a déclaré Sergueï Lavrov.

L’Occident ne pourra pas éternellement diriger l’économie mondiale et la fin de cette domination semble proche, à en croire Sergueï Lavrov. Les promesses des systèmes d’après-guerre se sont aujourd’hui envolées et de plus en plus d’interrogations apparaissent sur cette dépendance à l’Ouest, a expliqué le ministre russe des Affaires étrangères lors d’une rencontre avec les médias nationaux.Le chef de la diplomatie russe a ajouté que l’administration Biden adhérait aujourd’hui à la thèse de la "fin de l’histoire", élaborée par le politologue Francis Fukuyama dans les années 90. Un scénario qui annonce la victoire de l’idéologie libérale dans le monde. Les sanctions et positions anti-russes découlent en partie de cette vision politique, a ajouté Sergueï Lavrov.La théorie de la "fin de l’histoire" a depuis été contestée par d’autres penseurs, comme Samuel Huntington, qui prévoyait pour sa part un "choc des civilisations", en 1996."Nous n'allons pas courir après l'Occident"La Russie pour sa part ne compte pas faire la cour à tout prix à l’Occident. Moscou préfère se concentrer sur des partenaires fiables, a encore souligné le ministre russe des Affaires étrangères.Économiquement, la Russie a notamment accentué ses partenariats avec l’Asie. Depuis l’entrée en vigueur des sanctions occidentales. Moscou est notamment devenu le premier fournisseur de pétrole de l’Inde et a battu des records d’exportations de gaz vers la Chine, mi-décembre.La Russie continue également de tisser des liens avec l’Afrique. Moscou souhaite par exemple que ces exportations d’engrais et de céréales puissent être livrées à titre gracieux aux pays les plus nécessiteux du continent. Mais d’importantes cargaisons de ces produits russes sont aujourd’hui coincées dans les ports européens.Sur sa lancée de sa tournée africaine l’été dernier, Sergueï Lavrov prévoit d’ailleurs de visiter plus d’une dizaine de pays africains en 2023.

