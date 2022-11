https://fr.sputniknews.africa/20221130/serguei-lavrov-prevoit-de-visiter-une-dizaine-de-pays-africains-debut-2023-1057133291.html

Sergueï Lavrov prévoit de visiter une dizaine de pays africains début 2023

En janvier et février prochain, le ministre russe des Affaires étrangères projette de se rendre dans plusieurs pays africains, dont le Maroc, a annoncé son... 30.11.2022, Sputnik Afrique

Deux déplacements du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, pourront avoir lieu en début de l’année prochaine, a fait savoir ce mercredi 30 novembre Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial de Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient et l'Afrique et vice-ministre des Affaires étrangères.Et d’ajouter que la délégation russe allait "s’entretenir avec les ministres des Affaires étrangères des pays arabes, y compris bien sûr les pays arabes d'Afrique du Nord".Visite de travail en juilletEn juillet dernier, M.Lavrov, avait effectué une tournée de cinq jours sur le continent africain. Il s’était rendu en Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et au Congo-Brazzaville afin de débattre de la coopération internationale, régionale et bilatérale.

