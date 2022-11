https://fr.sputniknews.africa/20221109/moscou-poursuivra-un-agenda-unificateur-international-cote-a-cote-avec-ses-amis-africains-1056771300.html

Moscou poursuivra un "agenda unificateur" international côte à côte avec ses "amis africains"

La Russie continuera à promouvoir un agenda unificateur à l’échelle mondiale et à encourager une mise en application non discriminatoire du droit international... 09.11.2022, Sputnik Afrique

Alors que l'alliance occidentale tente d'empêcher la perte définitive de son leadership mondial, engendrant des tensions, Moscou et ses diplomates œuvrent à la consolidation de la stabilité et le règlement politique des conflits régionaux, a annoncé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ce 9 novembre.Selon lui, les États-Unis et ses alliés continuent de résoudre les problèmes "de leur propre développement aux dépens des autres membres de la communauté internationale".Une telle "approche égoïste" contredit fondamentalement les souhaits de l'écrasante majorité des pays qui est intéressée par l’établissement d'un ordre mondial polycentrique plus équitable, a souligné M.Lavrov.Application non discriminatoire du droit internationalSe fondant sur ces aspirations, la diplomatie russe ira plus loin dans la promotion d’un "agenda unificateur" dans les relations internationales.D’après lui, Moscou préconise de renforcer durablement la position de la région africaine et soutient ses initiatives.

