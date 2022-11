La Défense russe explique comment l'Otan participe au conflit en Ukraine

https://fr.sputniknews.africa/20221102/la-defense-russe-explique-comment-lotan-participe-au-conflit-en-ukraine-1056699140.html

La confrontation entre l’Occident et la Russie s'intensifie, a déclaré ce 2 novembre le ministre russe de la Défense.Ces démarches de l'OccidentLa présence de l'Otan se renforce près des frontières russes. Depuis le mois de février, elle a augmenté de 2,5 fois, dépassant les 30.000 militaires, a noté Sergueï Choïgou. Prochainement, ses effectifs pourraient augmenter davantage, a-t-il souligné.D’après le ministre, l’Otan déploie de nouveaux bataillons tactiques en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie.En plus de cela, l’Otan transmet des informations secrètes aux forces de Kiev et leur désigne directement des objectifs. L’Alliance continue également d’envoyer en Ukraine des conseillers militaires et des mercenaires.Enfin, "l’Otan mène une guerre de sanctions et informationnelle contre nous", conclut M.Choïgou.Détruire la RussiePar ces actes, l’Otan mise sur l’effondrement de la Russie: Ces actes ukrainiens passés sous silence Les pays occidentaux ignorent sciemment le fait que le régime de Kiev recourt à des méthodes interdites, dont des assassinats et des pilonnages avec des armements lourds contre la population civile.Les éléments du chantage nucléaire exercé par Kiev sont aussi ignorés par les États-Unis et l’Europe.Chantage nucléaireIl s’agit notamment de la tentative de Kiev de fabriquer une "bombe sale", soit une bombe conventionnelle entourée de déchets nucléaires. Y figurent également la disponibilité de l’Ukraine à déployer des armes nucléaires otaniennes sur son territoire, des appels de Volodymyr Zelensky à mener des "frappes nucléaires préventives" contre la Russie et des tirs contre la centrale nucléaire de Zaporojié, a détaillé la Défense russe.

