En continu: l'alerte aérienne résonne dans toutes les régions de l’Ukraine

L'achèvement de deux tronçons de l'autoroute qui reliera la région de Zaporojié et la Crimée est prévu pour le 30 novembre, selon le gouverneur de la région Evguéni Balitski. Les réparations sont effectuées sur deux sections de l'autoroute à la fois afin de remettre la route dans un état correct le plus rapidement possible, a-t-il ajouté.