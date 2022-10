https://fr.sputniknews.africa/20221024/bombe-sale--moscou-detaille-le-projet-de-la-provocation-ukrainienne-1056606080.html

"Bombe sale" : Moscou détaille le projet d'une provocation ukrainienne

"Bombe sale" : Moscou détaille le projet d'une provocation ukrainienne

Moscou a déclaré disposer de données concrètes concernant la fabrication par Kiev d'une "bombe sale", après avoir confié ses préoccupations à ce sujet à Paris... 24.10.2022, Sputnik Afrique

Les informations sur la fabrication d'une "bombe sale" par Kiev avaient été revérifiées et il ne s’agit pas d'un "soupçon négligeable" de Moscou, a fait savoir ce 24 octobre Sergueï Lavrov.Et d'ajouter que la Russie dispose de données concrètes concernant de tels projets venant de l'Ukraine.La Russie se dit déterminée à soumettre à l'Onu la question de la fabrication par l'Ukraine d'une "bombe sale".Le ministre russe de la Défense avait auparavant confié à ses homologues français, américain et turc ses préoccupations quant à la fabrication d'une "bombe sale" par l'Ukraine."Nous irons jusqu'au bout"M.Lavrov a souligné "un vif intérêt" de Moscou à ne pas permettre "une telle provocation épouvantable".Les isotopes radioactifs peuvent se propager à 1.500 kmLors d’un briefing, le ministère russe de la Défense a présenté un diaporama montrant les conséquences d’une possible provocation d’une "bombe sale".Selon Moscou, Kiev envisage de faire passer l'explosion d'une "bombe sale" pour celle d’une charge nucléaire russe.Comme indique la Défense russe, deux organisations ukrainiennes ont des "instructions précises" pour créer de telles munitions et les travaux "sont au stade final".De plus, Moscou dispose d'informations sur les contacts du bureau du Président de l'Ukraine avec des représentants du Royaume-Uni "sur la question de l'obtention éventuelle d'une technologie pour créer des armes nucléaires".Selon toujours le général Kirillov, Kiev possède des matières premières pour la "bombe sale" dans ses centrales nucléaires, y compris sur celle de Tchernobyl, dans des entreprises minières, ainsi que de la base scientifique nécessaire à Kiev et Kharkov.

