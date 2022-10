https://fr.sputniknews.africa/20221027/poutine-kiev-cherche-a-effacer-les-traces-de-la-bombe-sale-quil-fabrique-1056650931.html

Poutine: Kiev cherche à "effacer les traces" de la "bombe sale" qu’il fabrique

Le Président russe a déclaré savoir où se déroulent les travaux ukrainiens de fabrication d’une "bombe sale". Selon M.Poutine, Kiev fait tout pour effacer les... 27.10.2022, Sputnik Afrique

Lors du forum annuel de discussion du Club Valdaï, Vladimir Poutine a abordé le sujet de la provocation à la "bombe sale" que, selon la Défense russe, le régime de Kiev prépare pour accuser la Russie d’utilisation d’arme nucléaire.Une provocation de KievD’après le Président russe, l’Ukraine possède les technologies nécessaires à la fabrication d’une telle bombe. Il suffit de modifier un peu de combustible irradié et de le mettre à l’intérieur d’un missile, par exemple un Totchka-U, avant de le faire exploser et d’en accuser la Russie."Mais nous n’avons pas besoin de le faire. Cela n’a aucun sens politique ni militaire. Pourtant, ils [le régime de Kiev, ndlr] le fait. C’est moi qui ai ordonné à Choïgou [ministre russe de la Défense, ndlr] d’appeler ses homologues et de les informer de cela. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur des choses comme ça", a poursuivi le Président.Vladimir Poutine a salué la décision de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’envoyer ses experts en Ukraine pour y vérifier plusieurs sites nucléaire."Nous sommes pour. Et il faut le faire le plus vite possible et de la manière la plus ample possible parce que nous savons que Kiev fait tout pour effacer les traces de ces préparations", a-t-il conclu.Le commentaire du PentagoneCommentant cette déclaration de Vladimir Poutine, le secrétaire américain à la Défense Lloyd J.Austin a indiqué que le Pentagone n’avait pas vu d’indices de ce que Moscou ou Kiev ont pris la décision d’utiliser une "bombe sale". Selon lui, les autorités ukrainiennes ont indiqué à Washington que "cela n’était pas dans leurs plans".À cet égard, Austin a souligné qu'il était très important pour les États-Unis de maintenir des canaux de communication à la fois avec Moscou et Kiev.

