https://fr.sputniknews.africa/20221102/la-russie-devient-le-premier-fournisseur-de-petrole-de-linde-1056698848.html

La Russie devient le premier fournisseur de pétrole de l’Inde

Devançant l'Arabie saoudite et l'Irak, acteurs traditionnellement dominants, la Russie est devenue le premier fournisseur de pétrole de l'Inde en octobre. Pour... 02.11.2022, Sputnik Afrique

En octobre, la Russie a livré à l’Inde 946.000 barils de pétrole brut par jour, soit le plus haut niveau jamais enregistré en un mois, indique Vortexa, agence spécialisée dans le secteur énergétique, citée par le quotidien indien Economic Times.La part de la Russie dans les importations de pétrole de l'Inde a atteint 22%, contre 20,5% en provenance de l’Irak et 16% de l’Arabie saoudite.Pour la première fois, l’Inde a importé par la voie maritime plus de pétrole russe que l’UE."Des scrupules"Actuellement, le plus gros acheteur de pétrole russe reste la Chine et l’Inde occupe la deuxième place, les deux pays profitant des prix réduits. Dans le cadre des sanctions imposées à Moscou à la suite du déclenchement du conflit en Ukraine, les États-Unis et l’UE veulent restreindre le commerce russe de pétrole et de gaz.L’Inde n’a pas de "scrupules" à importer du pétrole russe, a déclaré le 31 octobre le ministre indien du Pétrole et du Gaz, Hardeep Singh Puri, dans une interview à CNN, mais le pays a un "devoir moral envers les consommateurs".Alors que l’Union européenne s’apprête à imposer le plafonnement des prix et un embargo sur le commerce maritime du pétrole brut russe dès le 5 décembre, Shri Vinay Kwatra, vice-ministre indien des Affaires étrangères, avait précédemment rappelé que l’Inde ne faisait pas partie du G7 et cherchait des moyens pour assurer sa sécurité énergétique. De plus, pour la ministre des Finances Nirmala Sitharaman, les importations de pétrole russe continuent de faire partie de la stratégie de gestion de l’inflation.Auparavant, des experts interrogés par l’Economic Times avaient affirmé que la part de la Russie sur le marché indien du pétrole brut continuerait de croître au cours du trimestre en cours.

