Moscou entend envoyer 200.000 t d'engrais en Afrique à titre d’aide humanitaire

Moscou entend envoyer 200.000 t d'engrais en Afrique à titre d’aide humanitaire

La Russie se dit prête à expédier des centaines de milliers de tonnes d’engrais vers l’Afrique à titre d’aide humanitaire. Une décision annoncée lors d'une... 07.12.2022, Sputnik Afrique

La levée de certaines sanctions permettra à la Russie d'envoyer plus de 200.000 tonnes d'engrais en Afrique, a déclaré ce mercredi 7 décembre Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), lors d’une rencontre avec Auxillia Mnangagwa, épouse du Président du Zimbabwé.La Russie respecte ses engagements malgré les sanctionsMme Matvienko a renchéri sur les premières cargaisons d'engrais minéraux qui avaient déjà été acheminées vers les pays africains.Auparavant, la société Uralchem-Uralkali s’était mise d’accord le 12 novembre sur la livraison en Afrique de lots d'engrais bloqués dans des entrepôts en Belgique, aux Pays-Bas et en Estonie.Le premier navire destiné à l'exportation a été affrété par le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies. Fin novembre, transportant 20.000 tonnes d'engrais russe, il a quitté un port néerlandais pour l'AfriqueDes accords et un mémorandum sur les céréales ont été signés à Istanbul l’été dernier afin de contourner les sanctions antirusses et de faciliter l’exportation de produits agricoles et d'engrais sur les marchés mondiaux, plus précisément en Afrique.

