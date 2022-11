https://fr.sputniknews.africa/20221129/le-premier-navire-charge-dengrais-russes-quitte-les-pays-bas-pour-lafrique-selon-lonu-1057124241.html

Le premier navire chargé d'engrais russes quitte les Pays-Bas pour l’Afrique, selon l’Onu

Précédemment bloquée en Europe dans le cadre des restrictions imposées contre la Russie, la première cargaison d'engrais russes a quitté les Pays-Bas à...

Dans le cadre d’un accord conclu en novembre entre la Russie et l’Onu sur le déblocage d’un premier lot d’engrais russes, la première cargaison de 20.000 tonnes a quitté les Pays-Bas pour se rendre au Malawi, en passant par le Mozambique.D’après lui, les livraisons d'engrais à de nombreux pays africains se poursuivront dans les mois à venir.Engrais russes pour l'AfriqueLe 18 novembre, Rebeca Grynspan, responsable de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), a indiqué qu’après le Malawi, une deuxième cargaison d'engrais russes devrait être acheminée depuis l'UE vers l'Afrique de l'Ouest.Dans le cadre de l'application des deux accords signés le 22 juillet à Istanbul pour garantir l'accès sans entrave à la nourriture et aux engrais en provenance d'Ukraine et de Russie, le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé il y a quelques jours qu'il allait faciliter le don de 260.000 tonnes d'engrais par la société russe spécialisée Uralchem-Uralkali aux pays d'Afrique les plus nécessiteux.

