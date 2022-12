https://fr.sputniknews.africa/20221220/walid-regragui-designe-meilleur-entraineur-du-mondial-2022-par-un-sondage-1057333152.html

Walid Regragui désigné meilleur entraîneur du Mondial 2022 par un sondage

Le sélectionneur de l’équipe du Maroc Walid Regragui a été élu meilleur entraîneur du Mondial 2022 lors d’un sondage organisé par le journal The Atlantic. 20.12.2022, Sputnik Afrique

Walid Regragui arrive en tête des votes dans la catégorie du meilleur entraîneur du Mondial 2022 avec 85% des voix dans un sondage lancé par le quotidien britannique The Atlantic, rapporte le site marocain LeSiteinfo.Le sélectionneur avait dirigé d’une main de maître les Lions de l’Atlas qui se sont faits positivement remarqués lors du Mondial 2022, mais malheureusement se sont fait éliminer par la France en demi-finale.L’exploit marocainAyant pris les rênes de la sélection nationale à quelques mois du Mondial, M.Regragui a créé la surprise, en menant les Lions de l’Atlas à la demi-finale. Le Maroc est ainsi devenu la première équipe africaine à atteindre ce stade de la Coupe du monde.Les Marocains ont sorti de la compétition plusieurs grandes nations du football, telles que la Belgique, l’Espagne ainsi que le Portugal, et le niveau de leur jeu a été supérieur à celui de ces équipes réputées, selon Anzor Kavazashvili, célèbre gardien de but de l’équipe de l’URSS. Au terme de ce beau parcours, le Maroc a terminé à la quatrième place après s’être incliné contre la Croatie, concédant ainsi sa deuxième défaite sur sept matchs de compétition joués.Il faut aussi noter qu’après leur exploit, les Lions de l’Atlas pourraient être sur le trône du classement africain de la FIFA.

