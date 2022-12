https://fr.sputniknews.africa/20221213/classement-fifa-le-maroc-va-detroner-le-senegal-et-devenir-leader-africain-1057259567.html

Classement FIFA: "Le Maroc va détrôner le Sénégal et devenir leader africain"

Dauphin des Lions depuis des mois maintenant, "le Maroc va certainement détrôner le Sénégal sur le continent et récupérer le fauteuil de leader africain au classement FIFA", a écrit, ce mardi 13 décembre, le site sénégalais spécialisé Wiwsport.com.Son article est illustré d'une photo des joueurs et du staff technique marocains célébrant la victoire face au Portugal 1-0 lors des quarts de finale."Contrairement au Sénégal qui a obtenu deux victoires, mais face à des adversaires qui sont derrière au classement FIFA (Qatar 50e et Équateur 44e à la dernière parution). Sachant que chaque victoire obtenue en phase finale de la Coupe du monde vaut 50 points jusqu’aux huitièmes de finale et qu’une victoire en quart de finale équivaut à 60 points, le Maroc est assuré de devancer le leader africain depuis 4 ans, le Sénégal", explique le portail.D’ailleurs, selon les calculs du média, les Lions de l’Atlas devraient sortir de la compétition avec, au moins, un total de 1666.87 points (soit 103.37 points gagnés dans ce Mondial)."Ce qui donnerait à la sélection de Walid Regragui, une avance nette de 79.64 points sur les Lions qui devraient compter 1587.23 points au prochain classement. Au-delà de cette première place africaine qui lui est promise, le Maroc pourrait creuser l’écart s’il arrive à battre la France en demi-finale, mercredi prochain".

