Qui est Walid Regragui, le héros marocain au Mondial 2022?

Qui est Walid Regragui, le héros marocain au Mondial 2022?

Allant de succès en succès au Mondial 2022 avec la sélection nationale du Maroc, tout n'a pas été toujours rose pour ce jeune sélectionneur d'origine...

Pour sa toute première compétition internationale, Walid Regragui, heureux sélectionneur de l’équipe nationale du Maroc, est sur le point, avec son équipe, de disputer une demi-finale emblématique de Coupe du monde 2022 le 14 décembre face à la France.Premier entraîneur africain à envoyer une équipe africaine en demiesWalid Regragui est le premier sélectionneur africain à atteindre les quarts de finale après avoir battu l’Espagne aux tirs au but.Àprésent, il est le premier à se faufiler avec son équipe aux demi-finales d’un Mondial.De coéquipiers à adversairesWalid Regragui a débuté et mis fin à sa carrière en tant que joueur libre. Sa trajectoire professionnelle s’est achevée à Grenoble Foot 38, où il a côtoyé un certain Olivier Giroud, attaquant de l’équipe de France.Le 14 décembre, Regragui, désormais entraîneur des Lions de l’Atlas, affrontera Giroud dans son rôle de "scorer" au Qatar.Devenu entraîneur, il mène ses équipes aux titres au Qatar et en AfriqueAprès avoir mis un terme à sa modeste carrière de footballeur en 2011, Walid Regragui, a débuté en 2012 sa profession d’entraîneur adjoint de l’équipe du Maroc sous Rachid Taoussi.Il prend la tête du club du Fath Union Sports en 2014 et parvient à remporter la Coupe du Maroc cette même année.Il se rend ensuite vers les Pays du Golfe pour entraîner le club qatari d'Al-Duhail SC avec lequel il remporte le championnat en 2020.Après ce dernier sacre, il retourne au Maroc pour occuper le poste d'entraîneur du Wydad Athletic Club, équipe avec laquelle il remporte le championnat et la Ligue des champions de la CAF en 2021.Recruté à la dernière minuteÀ l’instar de la plupart des autres sélectionneurs qui ont fait du chemin avec leurs sélections, des matchs de qualification jusqu’aux phases finales, M.Regragui, n’a, quant à lui, été à la tête des Lions de l’Atlas que deux mois avant le début de la compétition. Contre vents et marées, il a su s’imposer au sein d’une équipe non soudée avec des problèmes d’ego, selon Franceinfo.

