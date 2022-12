https://fr.sputniknews.africa/20221213/israel-renforce-ses-effectifs-policiers-en-prevision-du-match-france-maroc--1057264255.html

Israël renforce ses effectifs policiers en prévision du match France-Maroc

La demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc inquiète Israël, qui va déployer de plus amples forces de police dans le sud du pays. La France... 13.12.2022, Sputnik Afrique

Un match sous haute-tension. La demi-finale surprise de la Coupe du monde, qui mettra aux prises la France et le Maroc, cause des sueurs froides à plusieurs pays. Israël va ainsi renforcer ses effectifs de police dans le sud du pays, rapporte i24.Des mesures de sécurité qui toucheront principalement le sud du pays, où des troubles avaient eu lieu lors de la victoire du Maroc contre le Portugal, en quart de finale de ce même Mondial. À Tel Sheva, un adolescent avait été interpellé pour des jets de pierres sur une voiture de police. Des heurts avaient également eu lieu à Jérusalem-Est entre la police et des résidents locaux.Le Maroc possède des liens particuliers avec l’État d’Israël, de milliers d’Israéliens étant issus de familles juives ayant fui le royaume chérifien. Après la qualification en demi-finale, le président israélien Isaac Herzog avait d’ailleurs félicité le roi Mohammed VI sur Twitter.La France prépare aussi le chocLa même tension règne côté français, où des débordements sont redoutés en marge du match. Plus de 10.000 policiers vont être déployés, dont 5.000 en région parisienne, a annoncé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.Ce dernier a d’ailleurs été interpellé à l’Assemblée nationale, au sujet des débordements ayant eu lieu après les dernières victoires du Maroc. Des affrontements entre supporters et policiers s’étaient notamment produits sur les Champs-Élysées, ce 10 décembre.Le ministre a répondu que les dégâts avaient été minimes sur l’avenue parisienne, déplorant seulement "trois vitres brisées". Gérald Darmanin a néanmoins admis que plus d’une centaine d’interpellations avaient eu lieu.Bruxelles avaient aussi été le théâtre de vives tensions après la victoire de l’équipe marocaine sur la Belgique, en phase de groupes du mondial.

