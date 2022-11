https://fr.sputniknews.africa/20221127/victoire-du-maroc-au-mondial-debordements-a-bruxelles-ambiance-festive-a-paris---images-1057106961.html

Victoire du Maroc au Mondial: débordements à Bruxelles, ambiance festive à Paris - images

Après la victoire du Maroc sur la Belgique au Mondial de foot disputé au Qatar, des scènes de liesse à Paris et Doha ont été relayées sur les réseaux sociaux... 27.11.2022, Sputnik Afrique

Des heurts entre des jeunes et la police ont eu lieu ce dimanche 27 novembre à Bruxelles alors qu’un match de la Coupe du monde de football 2022 opposait les Lions de l’Atlas et les Diables rouges, lors des phases de poule au Qatar, relate RTBF.Les esprits se sont échauffés après le refus du but de Hakim Ziyech, star des Lions de l’Atlas pour hors-jeu.Les tensions étaient déjà au beau fixe au début de la deuxième mi-temps.Il s’en est suivi l’énervement de 150 jeunes présents entre la Bourse et la gare de Bruxelles- Midi, qui pour certains, revêtaient le drapeau marocain.Les débordements ont causé des dégâts matériels non négligeables, notamment avec des feux mis à des poubelles, du matériel urbain cassé et des véhicules endommagés.Selon la police, un journaliste a été blessé par des feux d'artifice. Les forces de l’ordre ont fait usage d’autopompes et de gaz lacrymogènes pour disperser les jeunes visiblement agités.Certains secteurs de la capitale belge ont été fermés à la circulation.La police a fermé les stations de métro Beekkant, Sainte-Catherine, De Brouckère et Gare Centrale, ce qui a perturbé la circulation dans le centre de Bruxelles.Le match s’est soldé par la victoire des Marocains sur le score de 2-0. Après le coup de sifflet final, des cris de joie, venus fêter la victoire des Lions, se sont fait entendre à quelques mètres des échauffourées à Bruxelles.Scènes de liesse au Qatar et en FranceÀ Doha, la situation a été beaucoup plus calme après la victoire des Lions de l’Atlas.Les supporters de l’équipe marocaine à Paris ont fêté la victoire contre la Belgique sur les Champs-Elysées.

