Les joueurs français sont "prévenus" d’un climat "hostile" lors du prochain match contre le Maroc

Les footballeurs de l’équipe de France sont prêts à ce que la plupart des spectateurs dans les tribunes ne les soutiennent pas, a déclaré leur sélectionneur Didier Deschamps, à la veille de la demi-finale face au Maroc.Cependant, comme certains joueurs n’ont pas l’expérience du niveau international, "on ne sait jamais comment ils vont réagir face à la compétition et le côté émotionnel autour", a nuancé le chef des Bleus."On se prépare à tout"La présence d’un public plutôt arabophone au Mondial au Qatar en est la cause. S’y ajoute le fait que le Maroc est la première équipe africaine à se qualifier en demi-finale d’un Mondial.Le gardien et capitaine de l’équipe de France a aussi noté l’ambiance spécifique qui devrait régner au cours du match:La France affrontera les Lions de l’Atlas le 14 décembre. Le Maroc participera pour la première fois de son histoire à une demi-finale de coupe du monde, après avoir signé le 10 décembre un exploit inédit en battant le Portugal 1 à 0 en quart de finale du Mondial 2022 au Qatar.

