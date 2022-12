https://fr.sputniknews.africa/20221213/france-maroc-en-demi-finale-on-na-pas-a-politiser-cette-rencontre-1057261004.html

France-Maroc en demi-finale: "on n'a pas à politiser cette rencontre"

France-Maroc en demi-finale: "on n'a pas à politiser cette rencontre"

Il ne faut pas "politiser" le match France-Maroc de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, prévient le maire de Nice Christian Estrosi, malgré des... 13.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-13T16:22+0100

2022-12-13T16:22+0100

2022-12-13T16:22+0100

maghreb

maroc

france

football

violences

supporter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1044895928_0:112:1920:1192_1920x0_80_0_0_486b5381e41d9a78f6ce18413253220d.jpg

Le match entre les Bleus et les Lions de l’Atlas fixé pour le 14 décembre au Qatar "n’est pas dénué de tout risque", a insisté le maire de Nice, invité sur CNews. Il a appelé à ne pas "politiser cette rencontre".Christian Estrosi, lui-même d’origine italienne par ses grands-parents, est revenu ce 13 décembre sur le dilemme des binationaux Franco-Marocains confrontés à un choix entre leur pays d’adoption et leur pays de naissance:Le match intervient sur fond de tensions politiques entre Rabat et Paris: fin septembre, la France avait annoncé avoir pris la décision de réduire l’octroi de visas pour le Maroc de 50%. La même mesure concerne l’Algérie. Quant à la Tunisie, la baisse est fixée autour de 30%.Dispositif de sécuritéLe maire de Nice prône la "tolérance zéro" envers les casseurs qui pourraient intervenir après le match:À l’approche du match les autorités municipales parisiennes ont demandé le renforcement du dispositif de sécurité sur les Champs-Élysées, là où le 10 décembre il y a eu des débordements après les victoires distinctes des équipes de France et du Maroc à la Coupe du monde au Qatar.Christian Estrosi a souligné qu’à Casablanca, à Marrakech ou à Fès, il n'y a eu "aucun débordement" ce jour-là.La semaine dernière, les autorités locales ont annoncé suspendre les aides pour un quartier de la commune de Fréjus (sud de la France) suite aux violences qui ont éclaté en marge des célébrations de la qualification du Maroc en quart de finale de la Coupe du monde.

maghreb

maroc

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, maroc, france, football, violences, supporter