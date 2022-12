https://fr.sputniknews.africa/20221210/les-supporteurs-marocains-aux-anges-a-paris-et-rabat--images-1057234319.html

Les supporteurs marocains aux anges à Paris et Rabat – images

Les supporteurs marocains aux anges à Paris et Rabat – images

Explosion de joie au coup de sifflet final. À Rabat tout comme à Paris, les supporteurs des Lions de l'Atlas exultent suite à la victoire historique de la... 10.12.2022, Sputnik Afrique

Chants de victoire, cris de joie, voitures klaxonnant: des fans marocains sont dans les rues de Rabat et de Paris pour célébrer grandiosement l’exploit des Lions de l'Atlas. Ce samedi 10 décembre, ces footballeurs venaient de réaliser leur rêve de devenir les premiers Africains à se rendre en demi-finale d’un Mondial.Dans la capitale française, les Marocains ont afflué sur les champs Élysées, tous aux anges, drapeaux de leur pays aux mains, comme l’illustrent ces images.La préfecture de police de Paris avait annoncé que "1.220 policiers et gendarmes" en civil et en tenue étaient mobilisés dès 16H00 dans la capitale française, afin de "prévenir tout trouble à l'ordre public susceptible d'être généré par des supporters et de lutter contre tous les phénomènes de délinquance".Des scènes de liesse sont aussi à observer dans les villes marocaines, dont Rabat. Fêtant le triomphe, des supporteurs dansent et applaudissent leur équipe nationale de football.Les Lions de l'Atlas affronteront pour une place en finale le vainqueur de l’autre quart de finale prévu ce soir entre la France et l’Angleterre.

