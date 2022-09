https://fr.sputniknews.africa/20220927/une-punition-collective-et-injuste-les-refus-de-visas-francais-au-maghreb-suscitent-la-polemique-1056320542.html

"Une punition collective et injuste": les refus de visas français au Maghreb suscitent la polémique

Une centaine d’associations et d’organisations en France et au Maghreb ont signé une pétition contre la décision de Paris de restreindre la délivrance de visas... 27.09.2022, Sputnik Afrique

La pétition "La politique des visas: discriminations et injustice", signée par plusieurs dizaines d'organisations, s'attaque à la décision "discriminatoire" de la France sur la réduction des visas accordés au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie. Selon eux, cette décision ne fera qu’inciter des milliers de jeunes à traverser la mer Méditerranée au péril de leur vie. Enfin, ils dénoncent le coût de la procédure et leur non-remboursement en cas de refus, de même que la lourdeur des démarches.Retour à la normale pour la Tunisie Le 28 septembre, la France avait annoncé avoir pris la décision de réduire l’octroi de visas pour le Maroc et l’Algérie de 50% et de 30% pour la Tunisie. Toutefois, les ministres tunisiens et français de l’Intérieur ont annoncé le 31 août dans un communiqué commun la normalisation de la politique des deux pays avec effet immédiat.

