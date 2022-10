https://fr.sputniknews.africa/20221010/nord-stream-2-annonce-avoir-baisse-la-pression-dans-la-deuxieme-conduite-1056458772.html

Nord Stream 2 annonce avoir baissé la pression dans la deuxième conduite

La pression a été baissée dans la deuxième conduite du gazoduc Nord Stream 2, la seule indemne depuis les explosions, selon l’opérateur. Une mesure qui a été... 10.10.2022, Sputnik Afrique

Nord Stream AG a réduit la pression dans la deuxième conduite du gazoduc Nord Stream 2 par mesure de précaution. Il s’agit du seul tube restant intact depuis le sabotage survenu fin septembre.Explosions sur les gazoducsPlusieurs actes de sabotage se sont produits le 26 septembre sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, se trouvant dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark, en mer Baltique.Résultat, une conduite du Nord Stream 2 et deux conduites du Nord Stream 1 ont été touchées. Les faits ont provoqué une fuite massive de gaz. L’écoulement s’est terminé le 2 octobre, selon les autorités danoises.Lors d'une réunion opérationnelle avec les membres du Conseil de sécurité russe ce 10 octobre, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie n'était pas autorisée à enquêter sur les causes des explosions. Cependant, il a souligné que "nous connaissons tous le bénéficiaire final de ce crime".Auparavant, le chef de l’État russe avait estimé que "les Anglo-Saxons ne se limitent plus aux sanctions, ils passent déjà aux actes de sabotage, en détruisant de fait les infrastructures européennes".

