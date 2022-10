https://fr.sputniknews.africa/20221007/la-russie-nexclut-pas-de-reparer-les-nord-stream-1056432290.html

La Russie n’exclut pas de réparer les Nord Stream

La Russie n’exclut pas de réparer les Nord Stream

La partie russe n'exclut pas la possibilité de réparer les gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la mer Baltique. Cependant, il faut d’abord inspecter le lieu de... 07.10.2022, Sputnik Afrique

Il est possible que les gazoducs Nord Stream 1 et 2, visé selon Moscou par "un acte de terrorisme international" seront finalement réparés, a indiqué dans un communiqué l'ambassade de Russie au Danemark.Cependant, une décision définitive ne pourra être prise qu'après l'inspection des lieux et l'évaluation des dégâts, précise la mission diplomatique.Dans le même temps, la partie russe déplore le refus de Copenhague de faire participer Moscou à l'investigation sur les circonstances du sabotage, ce qui sape selon l'ambassade la crédibilité des résultats de l'enquête.La mission diplomatique a également ajouté que Moscou était la partie la plus touchée dans cette situation, car le propriétaire des pipelines, Gazprom, a subi des dommages importants. En outre, ce sabotage a mis en péril la coopération énergétique entre la Russie et les pays européens, relate le communiqué.Explosions sur les gazoducsFin septembre, des explosions ont été enregistrées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark. Elles ont provoqué une fuite massive de gaz. Cet écoulement s’est terminé le 2 octobre, d’après les autorités danoises.Des enquêtes en lien avec les explosions ont déjà été lancées au Danemark et en Suède. Or, Moscou déplore que ni l’opérateur des installations, ni Gazprom n’y ont été admis.

