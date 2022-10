https://fr.sputniknews.africa/20221003/blinken-a-revele-les-motifs-des-etats-unis-pour-attaquer-les-nord-stream-selon-moscou-1056384430.html

Blinken a révélé les motifs des États-Unis pour attaquer les Nord Stream, selon Moscou

"C'est une formidable opportunité de se débarrasser de la dépendance vis-à-vis de l'énergie russe": selon Maria Zakharova, Anthony Blinken a ouvertement... 03.10.2022

sabotage des gazoducs nord stream

russie

états-unis

antony blinken

maria zakharova

Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a révélé ouvertement que "les États-Unis et leurs partenaires de l'Otan avaient des motifs pour détruire les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.Elle a ainsi cité les propos du chef de la diplomatie américaine prononcés le 30 septembre lors d’une conférence avec la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly. M. Blinken avait alors évoqué l’augmentation de la production américaine de gaz naturel liquéfié (GNL) ainsi que le fait que les États-Unis étaient désormais devenus le premier fournisseur de l’Europe:En réponse Maria Zakharova a souligné que Moscou fournissait du gaz aux pays occidentaux "de manière ininterrompue" depuis 50 ans.Elle avait déjà affirmé que Washington était "un bénéficiaire absolu" de la destruction des gazoducs Nord Stream.Des fuites de gazL’écoulement de gaz sur les deux gazoducs Nord Stream a été découvert le 26 septembre à quatre endroits à la fois. Nord Stream AG a fait état de "destructions sans précédent".La Russie a lancé une enquête pour "acte de terrorisme international". En outre, le directeur russe du Service des renseignements extérieurs (SVR) a déclaré disposer de données sur l’implication occidentale dans l’incident.Vladimir Poutine a estimé que "les Anglo-Saxons ne se limitent plus aux sanctions, ils passent déjà aux actes de sabotage, en détruisant de fait les infrastructures européennes".

