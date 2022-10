https://fr.sputniknews.africa/20221004/la-suede-signale-quune-fuite-de-gaz-continue-sur-le-nord-stream-2-1056400341.html

La Suède signale qu’une fuite de gaz continue sur le Nord Stream 2

Deux jours après l’annonce danoise sur la fin de la fuite de gaz sur le Nord Stream 2, la Suède a signalé qu’une autre était toujours présente et serait en... 04.10.2022, Sputnik Afrique

Une conduite du gazoduc Nord Stream 2 endommagée par un acte de sabotage continue de laisser échapper son contenu en mer Baltique, a annoncé ce mardi 4 octobre le Service suédois des garde-côtes.Les garde-côtes ont inspecté les lieux depuis les airs ce mardi 4 octobre, vers 11h00 heure locale (10h00 GMT).Ces nouvelles arrivent deux jours après l’annonce par l’Agence danoise de l’énergie de la fin des fuites sur le Nord Stream 2. Quant au Nord Stream 1, la pression s’y est stabilisée le 3 octobre ce qui peut signifier la fin d’écoulement de l’or bleu.Gazoducs éventrés par des explosionsPlusieurs actes de sabotage ont eu lieu le 26 septembre dans les zones économiques exclusives du Danemark et de la Suède, en mer Baltique. Des explosions se sont produites sur une conduite du gazoduc Nord Stream 2 et sur les deux conduites du Nord Stream 1. Ces gazoducs relient la Russie à l’Europe.Moscou a demandé des données supplémentaires au Danemark dès l’annonce de cette nouvelle. Copenhague a indiqué les lieux des fuites. Il s’agit de destructions sans précédent et il est impossible de dire quand les conduites seront réparées, a indiqué l’opérateur du Nord Stream 1.Le Parquet général russe a lancé une enquête pour "acte de terrorisme international".Le chef du Service russe du renseignement extérieur, Sergueï Narychkine, a affirmé disposer d’informations sur l’implication de pays occidentaux dans ces attaques.

