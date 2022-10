https://fr.sputniknews.africa/20221001/fin-de-la-fuite-sur-le-gazoduc-nord-stream-2-1056367571.html

Fin de la fuite sur le gazoduc Nord Stream 2

La fuite de gaz sur le Nord Stream 2 a pris fin dans la mer Baltique, a annoncé, ce samedi 1er octobre, l’Agence danoise de l’énergie. L’agence se réfère aux données de l’opérateur du gazoduc, Nord Stream 2 AG.Pour l’instant, il n’y a pas d’information sur le gazoduc Nord Stream 1, où des fuites ont été constatées un peu plus tard que sur le Nord Stream 2. Le 30 septembre, l’agence danoise a supposé que les tuyaux du Nord Stream 1 se videraient d’ici le 2 octobre.Deux gazoducs endommagés par des explosionsQuatre fuites ont été enregistrées sur les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 entre le 26 et le 29 septembre. Les deux pipelines relient la Russie à l’Europe par la mer Baltique. Deux écoulements ont été localisés dans la zone économique exclusive de la Suède et les deux autres dans celle du Danemark.Le centre sismologique suédois a signalé avoir enregistré des explosions sous-marines dans ces secteurs. Selon le rapport officiel de la Suède et du Danemark remis à l’Onu le 30 septembre, les déversements sont dus à des explosions sous-marines équivalant "à des centaines de kilos" de TNT.L’opérateur Nord Stream AG estime que l’incident est sans précédent et qu’il est difficile de préciser quand les conduites de gaz seront réparées."Acte de terrorisme international"Pour le moment, l’origine et l'auteur des explosions restent inconnus.La Russie a lancé une enquête pour "acte de terrorisme international". Selon la diplomatie russe, l’Otan a mené des exercices militaires et utilisé des équipements sous-marins dans la zone en question.La Commission européenne a, pour sa part, promis une réponse à cette "perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes".Le 30 septembre, Vladimir Poutine a estimé que "les Anglo-Saxons ne se limitent plus aux sanctions, ils passent déjà aux actes de sabotage, en détruisant de fait les infrastructures européennes".Gazoducs hors serviceAu moment des explosions, le Nord Stream 1 était hors service. Son opérateur n’arrivait pas à réparer des turbines Siemens à cause des sanctions occidentales.Le Nord Stream 2, construit par la Russie en 2021, n’est jamais entré en exploitation. Toutefois, il était rempli de gaz technique, puisque son opérateur comptait prochainement obtenir l’autorisation de l’exploiter.

