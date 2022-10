https://fr.sputniknews.africa/20221002/le-danemark-annonce-larret-des-fuites-dans-les-deux-gazoducs-nord-stream-1056376376.html

Le Danemark annonce l’arrêt des fuites dans les deux gazoducs Nord Stream

Le Danemark annonce l’arrêt des fuites dans les deux gazoducs Nord Stream

La pression sur le pipeline Nord Stream 1 endommagé par des explosions s’est aussi stabilisée, ont déclaré ce 2 octobre les autorités danoises. Elles ont fait... 02.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-02T19:02+0200

2022-10-02T19:02+0200

2022-10-02T19:03+0200

nord stream 2

gazoduc nord stream 1

gazoduc

russie

fuite

danemark

suède

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1056366917_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_c05006ce2f3d1a7286b613a3dd95fc8e.jpg

L’écoulement de gaz sur les deux gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l’Europe s’est achevé dans la mer Baltique. L’Agence danoise de l’énergie a fait cette annonce ce dimanche 2 octobre sur Twitter.Celle-ci a noté que la pression du pipeline Nord Stream 1 s’est rétablie, en se référant aux données de l’opérateur du gazoduc Nord Stream AG.La veille, le régulateur a fait la même déclaration concernant le Nord Stream 2.Explosions sous-marinesQuatre fuites ont été enregistrées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 entre le 26 et le 29 septembre. Les écoulements ont été localisés dans les zones économiques exclusives du Danemark et de la Suède.La Russie a lancé une enquête "acte de terrorisme international" après ce sabotage présumé. Plus tard, le directeur russe du Service des renseignements extérieurs (SVR) a déclaré disposer de données sur l'implication occidentale dans l'incident.Le Président russe a tenu "les Anglo-Saxons" comme responsables des attaques, car ils "ne sont plus satisfaits des sanctions, [et] passent déjà aux actes de sabotage, en détruisant de fait les infrastructures européennes". La Commission européenne a pour sa part promis une réponse à cette "perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes".Alors que le Nord Stream 1 assure la livraison de gaz à ses clients européens depuis des années, le Nord Stream 2, prêt à l’exploitation depuis un an, n’a jamais été lancé. Toutefois, il était rempli de gaz technique, puisque son opérateur comptait prochainement obtenir l’autorisation de l’exploiter. Pour l’heure, les sanctions européennes interdisent son lancement.

russie

danemark

suède

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nord stream 2, gazoduc nord stream 1, gazoduc, russie, fuite, danemark, suède