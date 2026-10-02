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Le diamant ne brille pas, il réfléchit la lumière: le pari africain de la valorisation locale

Le diamant ne brille pas, il réfléchit la lumière: le pari africain de la valorisation locale

Sputnik Afrique

Face à la montée du diamant synthétique, le naturel garde un avantage, celui de la rareté. Pour un dirigeant gabonais du secteur, l'urgence pour l'Afrique... 02.10.2026, Sputnik Afrique

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Le diamant ne brille pas, il réfléchit la lumière: le pari africain de la valorisation locale Sputnik Afrique Face à la montée du diamant synthétique, le naturel garde un avantage, celui de la rareté. Pour un dirigeant gabonais du secteur, l'urgence pour l'Afrique n'est plus d'extraire, mais de former ses propres experts et de maîtriser toute la chaîne de valeur du diamant.

Dans cet épisode d'Avenir Souverain, nous nous intéressons au marché mondial du diamant, bousculé par la montée en puissance des pierres synthétiques venues d'Inde et de Chine.Au micro de Sputnik Afrique, Bérenger Owondo, président-directeur général d'African Diamond Incorporated, rappelle que malgré cette concurrence, le diamant naturel conserve un atout que le laboratoire ne pourra jamais reproduire, sa rareté.Pour lui, le véritable problème du continent n'est pas la concurrence extérieure, mais le fossé entre les intentions politiques et l'action concrète sur le terrain. Selon lui, l'Afrique forme trop de comptables et d'avocats, et pas assez de spécialistes capables de maîtriser toute la chaîne de valeur du diamant, de l'extraction jusqu'à la transformation. Il dénonce un système hérité où les Africains, faute de connaissance du diamant en tant que tel, ont longtemps accepté de vendre la pierre à l'état brut, laissant à d'autres le soin d'en fixer la valeur.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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