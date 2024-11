https://fr.sputniknews.africa/20241122/les-producteurs-africains-de-diamants-appeles-a-investir-davantage-dans-leur-promotion-1069359427.html

Les producteurs africains de diamants appelés à investir davantage dans leur promotion

Les producteurs africains de diamants sont appelés à accroître leurs investissements dans la commercialisation générique de ces pierres précieuses 22.11.2024, Sputnik Afrique

Cela favoriserait également une croissance durable du marché de la consommation de nos produits pour les années à venir, a noté Alexeï Moïseïev à l'issue d'une session plénière du processus de Kimberley en 2024.Il a rappelé que les sociétés diamantaires russes telles que “Alrosa” et “De Beers” étaient traditionnellement actives dans le soutien des campagnes de marketing aux États-Unis, en Chine et en Inde.Cependant, les investissements actuels s'avèrent insuffisants sur fond de baisse de la demande et d'augmentation des ventes de diamants synthétiques.Dans ce contexte, des investissements à grande échelle dans le marketing générique par des acteurs de l'industrie tels que Dubaï, Mumbai et Anvers peuvent inverser la tendance, selon M. Moïseïev.

