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Le rôle des valeurs religieuses dans la construction d’une société apaisée au Mali

Le rôle des valeurs religieuses dans la construction d’une société apaisée au Mali

Sputnik Afrique

Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, le Dr Fodé Moussa Sidibé, spécialiste de sociologie littéraire et de civilisation africaine... 29.06.2026, Sputnik Afrique

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Le rôle des valeurs religieuses dans la construction d’une société apaisée au Mali Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, le Dr Fodé Moussa Sidibé, spécialiste de sociologie littéraire et de civilisation africaine, analyse comment les valeurs religieuses — traditionnelles, chrétiennes et musulmanes — peuvent favoriser la cohésion sociale et contribuer à la stabilité au Mali.

Le Dr Fodé Moussa Sidibé explique que les religions, qu'elles soient traditionnelles, chrétiennes ou musulmanes, partagent des valeurs communes telles que le pardon, l'entraide et la solidarité, qui contribuent à la cohésion sociale et à la paix.Cependant, il estime que les leaders religieux doivent adapter leurs discours et leurs pratiques aux réalités contemporaines afin de rester crédibles auprès des jeunes générations. Il encourage également ces dernières à s'informer, à s'interroger sur les religions et à placer le patriotisme et le travail au-dessus des considérations religieuses pour le développement du pays.Selon le spécialiste, la transmission des valeurs aux jeunes générations constitue un défi, car les discours religieux actuels ne sont pas toujours en adéquation avec les aspirations de la jeunesse.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

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