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Le rôle des valeurs religieuses dans la construction d’une société apaisée au Mali
Le rôle des valeurs religieuses dans la construction d’une société apaisée au Mali
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, le Dr Fodé Moussa Sidibé, spécialiste de sociologie littéraire et de civilisation africaine... 29.06.2026, Sputnik Afrique
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Le rôle des valeurs religieuses dans la construction d’une société apaisée au Mali
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, le Dr Fodé Moussa Sidibé, spécialiste de sociologie littéraire et de civilisation africaine, analyse comment les valeurs religieuses — traditionnelles, chrétiennes et musulmanes — peuvent favoriser la cohésion sociale et contribuer à la stabilité au Mali.
Le Dr Fodé Moussa Sidibé explique que les religions, qu'elles soient traditionnelles, chrétiennes ou musulmanes, partagent des valeurs communes telles que le pardon, l'entraide et la solidarité, qui contribuent à la cohésion sociale et à la paix.Cependant, il estime que les leaders religieux doivent adapter leurs discours et leurs pratiques aux réalités contemporaines afin de rester crédibles auprès des jeunes générations. Il encourage également ces dernières à s'informer, à s'interroger sur les religions et à placer le patriotisme et le travail au-dessus des considérations religieuses pour le développement du pays.Selon le spécialiste, la transmission des valeurs aux jeunes générations constitue un défi, car les discours religieux actuels ne sont pas toujours en adéquation avec les aspirations de la jeunesse.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
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Le rôle des valeurs religieuses dans la construction d’une société apaisée au Mali
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, le Dr Fodé Moussa Sidibé, spécialiste de sociologie littéraire et de civilisation africaine, analyse comment les valeurs religieuses — traditionnelles, chrétiennes et musulmanes — peuvent favoriser la cohésion sociale et contribuer à la stabilité au Mali.
Le Dr Fodé Moussa Sidibé explique que les religions, qu'elles soient traditionnelles, chrétiennes ou musulmanes, partagent des valeurs communes telles que le pardon, l'entraide et la solidarité, qui contribuent à la cohésion sociale et à la paix.
"Оn ne fait pas de distinctions entre les adeptes d'une religion et l’on se dit que, adepte d'une religion ou adepte d'une autre, nous sommes tous des hommes et que nous devons nous entraider, nous devons être solidaires les uns avec les autres et auprès des autres. Et je sais que par rapport à ça, bon, il y a une institution chez nous, c'est le mode de la solidarité qui a été institué, qui ne fait aucune distinction entre les confessions, les croyances, et c'est un élément très important pour consolider la cohésion sociale", a souligné Fodé Moussa Sidibé.
Cependant, il estime que les leaders religieux doivent adapter leurs discours et leurs pratiques aux réalités contemporaines afin de rester crédibles auprès des jeunes générations. Il encourage également ces dernières à s'informer, à s'interroger sur les religions et à placer le patriotisme et le travail au-dessus des considérations religieuses pour le développement
du pays.
Selon le spécialiste, la transmission des valeurs aux jeunes générations constitue un défi, car les discours religieux actuels ne sont pas toujours en adéquation avec les aspirations de la jeunesse.
"La meilleure transmission, les choses ont changé, ont beaucoup changé. Maintenant, ce n'est pas seulement la famille qui transmet, ce n'est pas l'école qui transmet, ce n'est pas seulement l'extérieur qui transmet, c'est également le numérique qui transmet, c'étaient également les réseaux sociaux qui transmettent. Donc, c'est à la société tout entière, à l'État d'impulser. C'est aux chercheurs de réfléchir à ça, de trouver les meilleures manières, les meilleures façons de transmettre nos valeurs à nos jeunes, pour qu'ils s'éloignent des contre-valeurs".
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