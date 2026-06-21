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Le Ghana lance un Fonds national de la recherche

Le Ghana lance un Fonds national de la recherche

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Le gouvernement ghanéen a lancé, récemment, le Fonds national de la Recherche (Ghana National Research Fund : GNRF), dans le cadre de ses efforts visant à... 21.06.2026, Sputnik Afrique

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Doté d'une enveloppe budgétaire initiale de 9,7 millions de dollars US (100 millions de cedis), ce fonds se veut un instrument stratégique destiné à financer les travaux de recherche dans les universités, les centres de recherche et les institutions d’innovation du pays, ont rapporté des médias locaux.S'exprimant à l'occasion du lancement de cette initiative, le président ghanéen, John Dramani Mahama, a souligné que le développement économique durable du Ghana passe par un investissement accru dans la recherche et la production de connaissances, estimant que les solutions aux défis nationaux en matière d’agriculture, de santé, d’énergie, d’industrialisation et de transformation numérique doivent être largement fondées sur l’innovation locale.Pour les autorités ghanéennes, ce budget initial vise à assurer l'opérationnalisation effective du Fonds et à mobiliser davantage de ressources publiques et privées pour soutenir les chercheurs, les établissements universitaires et les initiatives innovantes à fort impact socio-économique.Le Fonds est appelé à s'ériger comme le principal mécanisme de financement de la recherche scientifique au Ghana, en favorisant la collaboration entre le milieu universitaire, l’industrie et les décideurs publics, tout en oeuvrant à renforcer la compétitivité du pays dans l’économie du savoir.De l'avis des spécialistes, cette initiative constitue une étape importante dans la consolidation de l’écosystème de recherche et d’innovation, avec pour objectif de renforcer la contribution de la science et de la technologie à la transformation structurelle de l’économie ghanéenne.

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