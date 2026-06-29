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L'Algérie et le Niger examinent comment approfondir leur coopération pétrolière
L'Algérie et le Niger examinent comment approfondir leur coopération pétrolière
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Le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, s'est entretenu, dimanche par visioconférence, avec le ministre du Pétrole de la République du... 29.06.2026, Sputnik Afrique
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La rencontre, tenue en présence de cadres des ministères des deux pays, a permis d'évoquer les récentes activités du groupe Sonatrach en République du Niger, notamment au niveau du champ pétrolier du bloc Kafra, à la suite de la signature du mémorandum d'entente algéro-nigérien dans le domaine des hydrocarbures, le 24 mars 2026, en marge des travaux de la 2e session de la Grande commission mixte algéro-nigérienne de coopération, coprésidée par le Premier ministre, Sifi Ghrieb, et son homologue nigérien, Ali Lamine Zeine. Les entretiens ont permis, en outre, d'évaluer l'avancement des travaux d'aménagement et d'exploration du bloc Kafra, de suivre le niveau de coordination entre le groupe Sonatrach, à travers sa filiale Sonatrach International Production and Exploration Corporation (SIPEX), et la Société nigérienne du pétrole (SONIDEP). A cette occasion, les deux parties ont souligné l'importance d'associer les entreprises et les compagnies nigériennes aux projets énergétiques, dans le cadre de la promotion du contenu local et du soutien au développement économique au Niger, ajoute le communiqué. Les deux parties ont également examiné les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la formation, du transfert de technologie et de l'échange d'expertises, à travers l'organisation de programmes de formation au profit des cadres et techniciens et le développement de partenariats entre les entreprises nationales des deux pays, à l'instar de Sonatrach, SONIDEP et Naftal, notamment dans le transport, le stockage, la distribution et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en produits pétroliers. Au terme de la rencontre, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur des hydrocarbures et la concrétisation des projets convenus, au service du développement économique et de la promotion de l'intégration énergétique entre les deux pays.
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L'Algérie et le Niger examinent comment approfondir leur coopération pétrolière
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Le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, s'est entretenu, dimanche par visioconférence, avec le ministre du Pétrole de la République du Niger, Hamadou Tini, sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine des hydrocarbures, indique un communiqué du ministère.
La rencontre, tenue en présence de cadres des ministères des deux pays, a permis d'évoquer les récentes activités du groupe Sonatrach en République du Niger, notamment au niveau du champ pétrolier du bloc Kafra, à la suite de la signature du mémorandum d'entente algéro-nigérien dans le domaine des hydrocarbures, le 24 mars 2026, en marge des travaux de la 2e session de la Grande commission mixte algéro-nigérienne de coopération, coprésidée par le Premier ministre, Sifi Ghrieb, et son homologue nigérien, Ali Lamine Zeine.
Les entretiens ont permis, en outre, d'évaluer l'avancement des travaux d'aménagement et d'exploration du bloc Kafra, de suivre le niveau de coordination entre le groupe Sonatrach, à travers sa filiale Sonatrach International Production and Exploration Corporation (SIPEX), et la Société nigérienne du pétrole (SONIDEP).
A cette occasion, les deux parties ont souligné l'importance d'associer les entreprises et les compagnies nigériennes aux projets énergétiques, dans le cadre de la promotion du contenu local et du soutien au développement économique au Niger, ajoute le communiqué.
Les deux parties ont également examiné les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la formation, du transfert de technologie et de l'échange d'expertises, à travers l'organisation de programmes de formation au profit des cadres et techniciens et le développement de partenariats entre les entreprises nationales des deux pays, à l'instar de Sonatrach, SONIDEP et Naftal, notamment dans le transport, le stockage, la distribution et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement en produits pétroliers.
Au terme de la rencontre, les deux ministres ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur des hydrocarbures et la concrétisation des projets convenus, au service du développement économique et de la promotion de l'intégration énergétique entre les deux pays.