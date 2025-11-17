https://fr.sputniknews.africa/20251117/can-2025--loccasion-pour-le-maroc-de-demontrer-sa-capacite-a-organiser-les-grands-evenements-1080566580.html

CAN 2025 : "L'occasion pour le Maroc de démontrer sa capacité à organiser les grands événements"

CAN 2025 : "L'occasion pour le Maroc de démontrer sa capacité à organiser les grands événements"

La Coupe d'Afrique des Nations 2025 aura lieu le mois prochain au Maroc.

CAN 2025: "L'occasion pour le Maroc de démontrer sa capacité à organiser les grands événements" Sputnik Afrique La Coupe d'Afrique des Nations 2025 aura lieu le mois prochain au Maroc. Pour Sputnik Afrique, le journaliste sportif camerounais Willy Kak a fait le point sur les enjeux de cette compétition et dressé le bilan des éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Afrique, qui viennent de s'achever.

Dans cet épisode de Zone de Contact, nous discutons avec Willy Kak du monde du football africain, des perspectives des équipes favorites et de nouvelles découvertes surprenantes."Comme toujours, à chaque édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le plus grand favori c'est l'Egypte, puisque vous savez que c'est l'Egypte qui caracole en tête des couronnes dans cette compétition. Maintenant, il y a la Côte d'Ivoire qui a fait une très bonne, qui a donné une très bonne impression lors de la récente CAN qu'elle a organisée chez elle, et elle est bien évidemment le champion en titre. Et donc, ça veut dire que les regards seront tournés vers la Côte d'Ivoire", a estimé le journaliste camerounais sur les favoris de la compétition.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

