https://fr.sputniknews.africa/20251116/classement-des-meilleures-equipes-africaines-2025-1080528358.html

Classement des meilleures équipes africaines 2025

Classement des meilleures équipes africaines 2025

Sputnik Afrique

En décrochant les deux premières places, les clubs égyptiens occupent cinq positions dans le nouveau classement dévoilé par la Fédération internationale de... 16.11.2025, Sputnik Afrique

2025-11-16T07:13+0100

2025-11-16T07:13+0100

2025-11-16T07:41+0100

afrique

football

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/10/1080528190_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_83dc78783624855e2946982597b65a8e.jpg

En décrochant les deux premières places, les clubs égyptiens occupent cinq positions dans le nouveau classement dévoilé par la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS). Les autres pays largement représentés sont : l’Algérie, le Maroc et l’Afrique du Sud.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, football