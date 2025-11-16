Afrique
Classement des meilleures équipes africaines 2025
Classement des meilleures équipes africaines 2025
En décrochant les deux premières places, les clubs égyptiens occupent cinq positions dans le nouveau classement dévoilé par la Fédération internationale de... 16.11.2025, Sputnik Afrique
En décrochant les deux premières places, les clubs égyptiens occupent cinq positions dans le nouveau classement dévoilé par la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS). Les autres pays largement représentés sont : l’Algérie, le Maroc et l’Afrique du Sud.
Classement des meilleures équipes africaines 2025

07:13 16.11.2025 (Mis à jour: 07:41 16.11.2025)
En décrochant les deux premières places, les clubs égyptiens occupent cinq positions dans le nouveau classement dévoilé par la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS).
Les autres pays largement représentés sont : l’Algérie, le Maroc et l’Afrique du Sud.

Niveau local

Niveau mondiale

Nom de l'équipe

Pays

1

35

Pyramids FC

Égypte

2

66

Al Ahly SC

Égypte

3

89

Esperance ST

Tunisie

4

92

RS Berkane

Maroc

5

112

Mamelodi Sundowns FC

Afrique du Sud

5

112

Zamalek SC

Égypte

7

148

Orlando Pirates FC

Afrique du Sud

8

156

FAR Rabat

Maroc

9

159

Simba SC

Tanzanie

10

193

Al Masry Club

Égypte

11

197

Young Africans SC

Tanzanie

12

224

MC Alger

Algérie

13

236

USM Alger

Algérie

14

241

CR Belouizdad

Algérie

Niveau local

Niveau mondiale

Nom de l'équipe

Pays

15

309

CS Constantine

Algérie

16

318

Al Hilal Club Omdurman

Soudan

17

322

Raja CA Casablanca

Maroc

18

341

Stade Malien Bamako

Mali

19

343

Ceramica Cleopatra FC

Égypte

20

354

Stellenbosch FC

Afrique du Sud

