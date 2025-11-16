https://fr.sputniknews.africa/20251116/classement-des-meilleures-equipes-africaines-2025-1080528358.html
Classement des meilleures équipes africaines 2025
Classement des meilleures équipes africaines 2025
Sputnik Afrique
En décrochant les deux premières places, les clubs égyptiens occupent cinq positions dans le nouveau classement dévoilé par la Fédération internationale de... 16.11.2025, Sputnik Afrique
2025-11-16T07:13+0100
2025-11-16T07:13+0100
2025-11-16T07:41+0100
afrique
football
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/10/1080528190_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_83dc78783624855e2946982597b65a8e.jpg
En décrochant les deux premières places, les clubs égyptiens occupent cinq positions dans le nouveau classement dévoilé par la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS). Les autres pays largement représentés sont : l’Algérie, le Maroc et l’Afrique du Sud.
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/10/1080528190_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_3693ee5cc60956ce9b665ecd55f97a94.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afrique, football
Classement des meilleures équipes africaines 2025
07:13 16.11.2025 (Mis à jour: 07:41 16.11.2025)
En décrochant les deux premières places, les clubs égyptiens occupent cinq positions dans le nouveau classement dévoilé par la Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS).
Les autres pays largement représentés sont : l’Algérie, le Maroc et l’Afrique du Sud.
Niveau local
Niveau mondiale
Nom de l'équipe
Pays
1
35
Pyramids FC
Égypte
2
66
Al Ahly SC
Égypte
3
89
Esperance ST
Tunisie
4
92
RS Berkane
Maroc
5
112
Mamelodi Sundowns FC
Afrique du Sud
5
112
Zamalek SC
Égypte
7
148
Orlando Pirates FC
Afrique du Sud
8
156
FAR Rabat
Maroc
9
159
Simba SC
Tanzanie
10
193
Al Masry Club
Égypte
11
197
Young Africans SC
Tanzanie
12
224
MC Alger
Algérie
13
236
USM Alger
Algérie
14
241
CR Belouizdad
Algérie
Niveau local
Niveau mondiale
Nom de l'équipe
Pays
15
309
CS Constantine
Algérie
16
318
Al Hilal Club Omdurman
Soudan
17
322
Raja CA Casablanca
Maroc
18
341
Stade Malien Bamako
Mali
19
343
Ceramica Cleopatra FC
Égypte
20
354
Stellenbosch FC
Afrique du Sud