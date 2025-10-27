https://fr.sputniknews.africa/20251027/on-ne-sait-pas-trop-ou-on-va-mais-on-y-va-en-klaxonnant-1079918414.html

"On ne sait pas trop où on va, mais on y va en klaxonnant"

La Commission européenne a adopté son 19e paquet de sanctions contre la Russie depuis le début de l'opération militaire spéciale en 2022. Le journaliste... 27.10.2025, Sputnik Afrique

"Les Américains ont gagné sur les deux tableaux. Je vous explique ça très simplement. Simplement, d'un premier tableau, on interdit aux pays européens de commercer avec la Russie et tout le bloc de l'Est qui est pro-russe. Et au bout de deux ans, Trump décide d'interdire à l'Europe de commercer avec les Américains, sauf s'ils acceptent les nouvelles taxations. C'est absolument merveilleux. Vous voyez comment il gagne sur tous les tableaux ? C'est tout à fait extraordinaire. Donc les Américains pilotent l'Union Européenne, et une fois qu'on sait ça, tout est normal", a déclaré M.Jovanovic.Retrouvez également dans cette émission:-Mamadou Diouf, président du comité de commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais sur le livre blanc produit par son association.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

