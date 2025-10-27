https://fr.sputniknews.africa/20251027/on-ne-sait-pas-trop-ou-on-va-mais-on-y-va-en-klaxonnant-1079918414.html
"On ne sait pas trop où on va, mais on y va en klaxonnant"
"On ne sait pas trop où on va, mais on y va en klaxonnant"
Sputnik Afrique
La Commission européenne a adopté son 19e paquet de sanctions contre la Russie depuis le début de l'opération militaire spéciale en 2022. Le journaliste... 27.10.2025, Sputnik Afrique
2025-10-27T09:59+0100
2025-10-27T09:59+0100
2025-10-27T09:59+0100
zone de contact
podcasts
union européenne (ue)
sanctions
russie
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1b/1079918252_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_b478ca7dcbce8cde83561c4f924a649d.jpg
"On ne sait pas trop où on va, mais on y va en klaxonnant"
Sputnik Afrique
"On ne sait pas trop où on va, mais on y va en klaxonnant"
"Les Américains ont gagné sur les deux tableaux. Je vous explique ça très simplement. Simplement, d'un premier tableau, on interdit aux pays européens de commercer avec la Russie et tout le bloc de l'Est qui est pro-russe. Et au bout de deux ans, Trump décide d'interdire à l'Europe de commercer avec les Américains, sauf s'ils acceptent les nouvelles taxations. C'est absolument merveilleux. Vous voyez comment il gagne sur tous les tableaux ? C'est tout à fait extraordinaire. Donc les Américains pilotent l'Union Européenne, et une fois qu'on sait ça, tout est normal", a déclaré M.Jovanovic.Retrouvez également dans cette émission:-Mamadou Diouf, président du comité de commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais sur le livre blanc produit par son association.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1b/1079918252_115:0:648:400_1920x0_80_0_0_195331d44d0c1bdf5ffaa60efc391bdb.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, аудио, union européenne (ue), sanctions, russie
podcasts, аудио, union européenne (ue), sanctions, russie
"On ne sait pas trop où on va, mais on y va en klaxonnant"
La Commission européenne a adopté son 19e paquet de sanctions contre la Russie depuis le début de l'opération militaire spéciale en 2022. Le journaliste français Pierre Jovanovic a livré son analyse pour Sputnik Afrique.
"Les Américains ont gagné sur les deux tableaux. Je vous explique ça très simplement. Simplement, d'un premier tableau, on interdit
aux pays européens de commercer avec la Russie et tout le bloc de l'Est qui est pro-russe. Et au bout de deux ans, Trump décide d'interdire à l'Europe de commercer
avec les Américains, sauf s'ils acceptent les nouvelles taxations. C'est absolument merveilleux. Vous voyez comment il gagne sur tous les tableaux ? C'est tout à fait extraordinaire. Donc les Américains pilotent
l'Union Européenne, et une fois qu'on sait ça, tout est normal", a déclaré M.Jovanovic
.
"Ce sont des guerres financières, avant toute chose. Et derrière ce qui caractérise, si vous voulez, une guerre financière, bien entendu, c'est l'énergie, tout ce qui touche de près ou de loin à l'énergie et bien entendu à l'or. Donc aujourd'hui, vous avez vu les cours de l'or qui se sont littéralement envolés, ça a été parabolique. En même temps que l'or s'est envolé de manière parabolique et l'argent aussi d'ailleurs, le cours du pétrole lui a baissé. Donc vous voyez ce qui se passe. Et aujourd'hui, les États-Unis ont franchi les 38 trilliards de dettes. Donc on ne sait pas trop où on va, mais on y va en klaxonnant", a ajouté le journaliste français.
Retrouvez également dans cette émission:
-Mamadou Diouf, président du comité de commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais sur le livre blanc produit par son association.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact